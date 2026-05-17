"Меня накрыло": Киркоров впал в зависимость и отдался в руки экстрасенса Петросяна

На закрытой вечеринке в честь 59-летия Филиппа Киркорова вскрылась пугающая правда: поп-король оказался в плену опасной зависимости, из которой его вытягивает "экстрасенс" Евгений Петросян.



Поп-король отечественной эстрады Филипп Киркоров снова заставил светскую тусовку ахнуть. Свое 59-летие артист отметил с поистине имперским размахом, но главным сюрпризом вечера стали вовсе не бриллианты или заморские деликатесы, а неожиданное признание юбиляра. Оказывается, за кулисами блестящей жизни певца кипят нешуточные страсти и борьба с пагубными пристрастиями, в которой ему помогает неожиданный союзник.

Магический сеанс между тостами

Прямо в разгар торжества Филипп Бедросович огорошил гостей: мэтр юмора Евгений Петросян примерил на себя роль оккультного гуру.

"Евгений Ваганович у нас экстрасенс. Он закодировал меня сегодня от курения", — цитирует сияющего Киркорова издание kp.ru.

Как выяснилось, это уже не первая попытка Петросяна спасти легкие поп-короля. Предыдущий опыт сам Евгений Ваганович иронично назвал "дилетантским". Тогда магия подействовала лишь на время, и Филипп, не выдержав стресса, снова потянулся к пачке. Артист откровенно признался, что зависимость обострилась на фоне тяжелых переживаний из-за здоровья его отца, Бедроса Киркорова. В моменты семейных драм сигарета казалась единственным спасением, но теперь Киркоров настроен решительно.

Кризис цифр и "детство старости"

Несмотря на статус иконы стиля и вечную молодость, цифра 59 вызвала у именинника настоящий шок.

"Когда я понял, что мне 59, меня накрыло очень сильно. Как-то я не ассоциирую эти цифры с собой", — разоткровенничался певец.

Филипп признался, что даже хотел пойти на хитрость, популярную у инста-блогеров, и переставить цифры на праздничном торте, чтобы обмануть время. Однако в итоге артист решил принять вызов судьбы и публично дал зарок: дожить как минимум до 95 лет в здравии и прекрасной форме.

Евгений Петросян, наблюдавший за триумфом друга, добавил в атмосферу вечера капельку трогательной ностальгии. Юморист напомнил присутствующим, что знает Филиппа буквально с пеленок — именно он когда-то встречал мать будущего артиста из роддома. Глядя на подтянутого и энергичного Киркорова, Петросяну трудно поверить, что в следующем году тот отметит большой юбилей.

"Когда я праздновал свое 60-летие, я назвал этот возраст "молодостью старости". А у тебя, Филипп, это и вовсе "детство старости", потому что ты находишься в феноменальной форме", — резюмировал комик, благословляя друга на новые свершения.

Светский финал

Гости вечера еще долго обсуждали "экстрасенсорные" способности Петросяна. Сможет ли Киркоров на этот раз сдержать слово и навсегда забыть о табачном дыме? Поклонники надеются, что магическая установка мэтра сработает, ведь впереди у поп-короля грандиозные планы. В 59 лет жизнь в российском шоу-бизнесе, как выясняется, только начинается, особенно если рядом есть надежное плечо старого друга, готового вовремя провести сеанс "кодировки" между подачей десертов.

Киркоров в очередной раз доказал: он умеет превращать в шоу даже свои слабости, заставляя всю страну следить за каждым своим вдохом — теперь уже свободным от никотина. Главное, чтобы на пути к 95-летию больше не случалось срывов, а экстрасенсорный дар Петросяна оказался сильнее пагубной привычки. Мы продолжаем следить за тем, как главный эпатажник страны сражается за свое долголетие под прицелом сотен камер.