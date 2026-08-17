"Волшебник знает мои хотелки": молодая жена вытрясла миллионы из престарелого Петросяна

Молодая супруга легендарного юмориста Татьяна Брухунова продолжает проверять на прочность кошелек своего пожилого мужа, заставив его раскошелиться на неприлично дорогой отдых. Уже вторую неделю 80-летний Евгений Петросян и его 37-летняя муза наслаждаются жарким солнцем Турции. Вместе с ними на элитный курорт отправились и маленькие дети пары — шестилетний Ваган и двухлетняя Матильда.
Брухунова, которая обожает хвастаться роскошной жизнью, буквально завалила свои социальные сети кадрами с отдыха. Молодая избранница артиста без стеснения демонстрирует безупречные интерьеры, ломящиеся от деликатесов столы и, конечно же, себя любимую в смелых купальниках.
В прошлом году семейство отдыхало в Белеке, но в этот раз запросы Татьяны явно выросли. Петросян не пожалел денег и арендовал для любимой женщины суперэлитную виллу в закрытом комплексе Bayou Villas в районе Кунду. Здесь нет назойливых толп туристов и шумных многоэтажных корпусов. На огромной территории расположились всего 24 виллы для ультрабогатых гостей. Каждый такой особняк утопает в сочной зелени и надежно скрыт от любопытных глаз.
Судя по кадрам из блога Татьяны, супруги выбрали роскошный дом площадью более 500 квадратных метров. К нему прилагается огромный личный двор с частным садом и сразу два собственных подогреваемых бассейна — один с пресной водой, другой с соленой морской. Внутри виллы есть все атрибуты сладкой жизни: собственная сауна, джакузи, бильярдный зал, тренажерная комната и даже массажный кабинет. Нашлось место и для просторной гардеробной, где Брухунова уже развесила свои брендовые наряды и расставила коллекционные сумки за миллионы рублей.
На первом этаже виллы расположилась уютная гостиная, где Евгений Ваганович, по заверению жены, каждый вечер устраивает веселые игры с наследниками. На втором этаже находятся спальни. И вот здесь кроется самая пикантная деталь. В светской тусовке давно шепчутся, что пожилой артист и его молодая пассия предпочитают спать отдельно. Если это так, то Петросяну пришлось арендовать виллу не с двумя, а с тремя спальнями, чтобы никто не нарушал его чуткий сон.
Такой каприз обходится юмористу в астрономическую сумму. Сутки проживания на вилле с двумя спальнями стоят около 233 тысяч рублей. За стандартные две недели отдыха набегает внушительная сумма — почти три с половиной миллиона рублей. Если же супруги действительно спят в разных комнатах и сняли трехкомнатный особняк, то цена возрастает до 290 тысяч рублей за ночь, а общий чек за проживание превышает четыре миллиона рублей.
К этим тратам стоит прибавить перелет бизнес-классом, ведь Татьяна категорически отказывается летать обычным экономом. Билеты туда и обратно на всю семью обошлись примерно в 1,3 миллиона рублей. Итого за две недели турецкого рая Евгений Ваганович выложил из своего кармана почти пять миллионов рублей, а при выборе варианта с тремя спальнями сумма легко приближается к шести миллионам. Сама Брухунова не скрывает своего восторга от щедрости мужа.
"Волшебник знает все мои хотелки", — кокетливо заявляет она в соцсетях.
Обычным же россиянам остается только гадать, на сколько еще хватит сбережений легендарного артиста при таких аппетитах его молодой супруги.