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Борис Николаевич Ельцин

первый президент России
Борис Николаевич Ельцин
  • Дата рождения: 1 февраля 1931
  • Место рождения: село Бутка, Свердловская область, СССР
  • Знак зодиака: Водолей
  • Жена/Муж: Наина Ельцина (Гирина)
  • Дети: Елена, Татьяна

Борис Ельцин родился 1 февраля 1931 года на Урале, в селе Бутка Свердловской области, скончался в Москве 23 апреля 2007 года. В историю вошел как первый президент России, автор радикальных реформ общественно-политического и экономического устройства страны.

По профессии Ельцин – строитель, учился в Уральском политехническом институте, начинал работу мастером и начальником участка на различных стройках. В 1960-х годах перешел на партийную работу, в Свердловском обкоме КПСС возглавил отдел строительства. В 1975 году избран секретарем этого обкома, а годом позже стал первым секретарем и фактическим руководителем Свердловской области.

В 70-х годах депутат Верховного Совета СССР, в 80-х член Президиума ВС СССР. В 1985 году Ельцин был назначен на должность первого секретаря Московского городского комитета КПСС. В 1988 году стал первым заместителем председателя Госстроя СССР. Через год был избран народным депутатом СССР, в 1990-м стал председателем Верховного Совета РСФСР.

12 июня 1991 года на первых в истории России всенародных выборах Ельцин был избран президентом РСФСР. 8 декабря 1991 года президенты РСФСР и Украины и председатель Верховного Совета Белорусской ССР - Борис Ельцин, Леонид Кравчук и Станислав Шушкевич - подписали Беловежское соглашение о прекращении существования СССР и создании СНГ. Так началась история новой России.

Годы правления Ельцина оцениваются неоднозначно. Расширение свобод и развитие демократии, жесткие экономические реформы, ваучеризация и рыночная экономика, война в Чечне и путч 1993 года – самые яркие моменты новейшей истории, связанные с деятельностью первого президента России.

Борис Ельцин занимал пост президента России до 31 декабря 1999 года. В своем новогоднем обращении к гражданам страны Ельцин объявил об уходе с поста главы государства. Выступление запомнилось всем словами: "Я устал, я ухожу".

После отставки Ельцин ушел на пенсию, создал благотворительный фонд, редко появлялся на публике. Скончался в московской ЦКБ от остановки сердца, вызванной хроническими заболеваниями. В память о перовом президенте России в Екатеринбурге открыт "Ельцин Центр", основное пространство которого занимает Музей Бориса Ельцина, посвященный современной политической истории России и личности первого президента страны.

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