Скандалы шоу-бизнеса: яркое за неделю Manizha едет на "Евровидение-2021" Новости сериалов Гороскоп

Топ новостей недели

Эксперт Удафович о причинах отставки сына Лукашенко с прежнего поста: Отказался действовать "без тормозов"
Секс в прямом эфире: Малахов отвесил оплеуху матери Королевой за вранье об измене
Политолог Усов обратился к белорусской оппозиции: Не нужно кормить общество иллюзиями
Садальский плюнул в Первый канал: Уберите бездарность
партнеры
Среда
10 марта
Лента новостей
19:56
Второй тоннель между БКЛ и депо "Замоскворецкое" бурят на глубине до 22 метров
19:56
Центр госуслуг района Крюково открылся по новому адресу
19:50
Стас Пьеха рассказал о гнусном обмане знаменитой бабушки
19:38
А как же Меладзе? Брежнева уехала из России в компании мужчины в платье
19:08
Политолог Карбалевич о белорусских силовиках: Уже ходят по балконам и ищут "неправильную расцветку" белья
19:04
"Вам без одежды больше идет": Рева показал обнаженный снимок с женой
18:41
Когда врачи бессильны: тяжелобольная Заворотнюк ежедневно общается с батюшкой
18:12
Вдова Абдулова сделала заявление после слухов о новом романе
17:54
Звезда сериала "Склифосовский" назвала свой брак просроченным продуктом
17:39
Загитова заговорила о возвращении на лед
17:33
"Наташа, не разрешай": Королеву предостерегли от женитьбы сына на жадной стриптизерше
17:28
В Косино-Ухтомском по программе "Мой район" построят школу с дошкольным отделением
17:27
Экономике Белоруссии предрекли скорый крах: Результат политики Лукашенко
17:19
В Бескудникове благоустроят территории двух школ в рамках программы "Мой район"
17:06
Историю оплеванной и затравленной Меган Маркл отказались показать в "Короне"
16:53
По стопам Карпович: Муцениеце слилась в страстном поцелуе с женатым красавцем
16:14
Родственники отказались хоронить Лядову рядом с Началовой
16:11
"А денег нет": страдающий от страшного недуга Зайцев погряз в долгах
15:59
"После тридцати – хана": Тодоренко пожаловалась на здоровье
15:53
"Куплю квартиру тебе!": известный актер отбивает Калашникову у жениха
15:43
Близкие умоляют Азизу расторгнуть помолвку
15:37
Собянин рассказал о самых популярных сервисах московского метро для пассажиров
15:35
Всех российских журналистов внесут в единый реестр с идентификацией личности
15:31
Питание и фитнес: делаем тело к пляжному сезону
15:30
"Противно смотреть": связавшегося с Манукяном Киркорова просят угомониться
15:07
В Кремле раскрыли условие встречи Путина и Зеленского
15:06
"Еще могу стать матерью": Цымбалюк-Романовская заговорила о детях от Джигарханяна
15:05
"Бог не дал": бездетная супруга звезды "Дальнобойщиков" сделала заявление об ЭКО
14:53
Получившую инвалидность звезду "Убойной силы" обобрал родной сын
14:51
В Ивановской области украли гараж весом в три тонны
14:44
При пожаре на Кубани погибла мать с детьми
14:29
"Как комарик": коротышка Кузьмин потерялся на фоне раздобревшей Пугачевой
14:14
В Химках поймали рысь
14:13
Сраженная приступом Самбурская записала пугающее видео и перестала выходить на связь
14:12
"В шоке и недоумении": вечер памяти Ланового оскорбил артистов
14:12
Роскомнадзор ограничил работу Twitter для защиты россиян
13:56
В Москве открыли уникалный музей
13:52
"Боль навсегда останется в сердце": Вдова Грачевского поделилась редким фото со свадьбы
13:48
Подробности смерти звезды фильма "Летят журавли" Сморчкова
13:40
На Кубани ребенка насмерть придавило телевизором
13:32
Школу в Пензенской области спасли от теракта
13:29
Богатырев из "Кухни" отложил отпуск после слухов о беременности Арнтгольц
13:24
"Любит разврат": разведенного Деревянко засняли с петушком в борделе для молодых мальчиков
13:20
Что стало с детьми Владимира Турчинского после его смерти
13:19
Заболеваемость коронавирусом сократилась в России за сутки
13:17
Эксперт Жарихин о плане Украины по решению конфликта в Донбассе: Это фантазия Зеленского
13:04
"Искры летели": Лютая об интимных отношениях с Макарским
13:03
"Я пела под фонограмму": Лядова перед смертью открыла свою тайну
12:53
Полиция газом и водометами разогнала протестующих в Афинах
12:38
Прокурор настаивает на виновности: звезде турецких сериалов грозит тюрьма за избиение жены
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Вопиющая мерзость: Собчак сняла себя на унитазе и публично помочилась
Ксения Собчак оскорбила малоимущих россиян
Пачки денег, предложение и загадочная гибель: обнародованы детали романа Азизы и Киркорова
Обтянутая в мини-платье 67-летняя Успенская показала "задорные" соски
"Такого еще не было": Разин пришел в ужас от песни российской конкурсантки "Евровидения"
От детства на войне до всенародной славы: яркая жизнь певицы Manizha
Борис Николаевич Ельцин

Борис Николаевич Ельцин первый президент России

  • Дата рождения: 1 февраля 1931
  • Место рождения: село Бутка, Свердловская область, СССР
  • Знак зодиака: Водолей
  • Жена/Муж: Наина Ельцина (Гирина)
  • Дети: Елена, Татьяна

Борис Ельцин родился 1 февраля 1931 года на Урале, в селе Бутка Свердловской области, скончался в Москве 23 апреля 2007 года. В историю вошел как первый президент России, автор радикальных реформ общественно-политического и экономического устройства страны.

По профессии Ельцин – строитель, учился в Уральском политехническом институте, начинал работу мастером и начальником участка на различных стройках. В 1960-х годах перешел на партийную работу, в Свердловском обкоме КПСС возглавил отдел строительства. В 1975 году избран секретарем этого обкома, а годом позже стал первым секретарем и фактическим руководителем Свердловской области.

В 70-х годах депутат Верховного Совета СССР, в 80-х член Президиума ВС СССР. В 1985 году Ельцин был назначен на должность первого секретаря Московского городского комитета КПСС. В 1988 году стал первым заместителем председателя Госстроя СССР. Через год был избран народным депутатом СССР, в 1990-м стал председателем Верховного Совета РСФСР.

12 июня 1991 года на первых в истории России всенародных выборах Ельцин был избран президентом РСФСР. 8 декабря 1991 года президенты РСФСР и Украины и председатель Верховного Совета Белорусской ССР - Борис Ельцин, Леонид Кравчук и Станислав Шушкевич - подписали Беловежское соглашение о прекращении существования СССР и создании СНГ. Так началась история новой России.

Годы правления Ельцина оцениваются неоднозначно. Расширение свобод и развитие демократии, жесткие экономические реформы, ваучеризация и рыночная экономика, война в Чечне и путч 1993 года – самые яркие моменты новейшей истории, связанные с деятельностью первого президента России.

Борис Ельцин занимал пост президента России до 31 декабря 1999 года. В своем новогоднем обращении к гражданам страны Ельцин объявил об уходе с поста главы государства. Выступление запомнилось всем словами: "Я устал, я ухожу".

После отставки Ельцин ушел на пенсию, создал благотворительный фонд, редко появлялся на публике. Скончался в московской ЦКБ от остановки сердца, вызванной хроническими заболеваниями. В память о перовом президенте России в Екатеринбурге открыт "Ельцин Центр", основное пространство которого занимает Музей Бориса Ельцина, посвященный современной политической истории России и личности первого президента страны.

поделиться

Смолов рассекретил отношения с внучкой Ельцина

Пара рассекретила отношения

Располнел и оброс: внук Бориса Ельцина перестал следить за собой

Мужчина сильно изменился

Раздавленную Ельцину под руки уводили от мертвой Волчек

Вдова первого президента России тяжело переживает трагедию

Страшные тайны: синий Ельцин в трусах попал в милицию

Загадочная история, случившаяся с политиком

Твердый и сильный: откровенные переговоры Ельцина и Клинтона о Путине

Опубликована тайная переписка президентов России и США

Трус, пьяница или герой: зачем россияне теребят труп Ельцина

Прошло 27 лет со дня августовского путча

Страшные тайны: Борис Ельцин

Шокирующая правда о первом президенте России

Дом Ельцина сгорел дотла перед его днем рождения

Причиной пожара стала оставленная без присмотра печь

Почему продажа лимузина Ельцина обречена на провал

Эксперт не уверен, что на лимузине ездил Ельцин

Продавца "Мерседеса Ельцина" назвали проходимцем

Эксперт предложил дать ему по шее

загрузить ещё

© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+