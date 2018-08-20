Трус, пьяница или герой: зачем россияне теребят труп Ельцина

В эти дни 27 лет назад произошли события, изменившие ход истории – власть в Советском Союзе захватил ГКЧП. На улицах Москвы появились танки и тяжелая военная техника; президента СССР изолировали в Крыму, сообщив гражданам, что он тяжело болен; а будущий президент России то ли ушел в запой и хотел спрятаться в американском посольстве, то ли проявил исключительную мужественность.

Борис Ельцин ушел из жизни 10 лет назад, но о его поступках в дни августовского путча спорят до сих пор. Соратники называют его героем, предотвратившим массовое кровопролитие. Злые языки говорят, что Ельцин тогда сильно перепугался, ушел в запой и собирался бежать в Америку.

Кто-то хвалит первого президента России, кто-то смешивает с грязью. Расхожее утверждение "история расставит все на свои места", по отношению к Ельцину, похоже, не работает: за 27 лет в событиях трех августовских дней до сих пор много белых пятен.

В дни очередной годовщины путча свидетели тех событий традиционно активизировались и стали вспоминать, как это было. Только вот, как говорится, показания их уж очень сильно расходятся.





Тон задал бывший верный соратник, а потом ярый противник Ельцина – боевой генерал Александр Руцкой. И вроде бы в интервью "Московскому комсомольцу" экс-вице-президент не рассказал практически ничего нового о событиях августа 1991 года, но где-то в середине беседы, отвечая на вопрос о мужественности и героизме Ельцина, Руцкой заметил: "Как можно назвать исключительной мужественностью трехсуточный запой с неоднократной попыткой сбежать в американское посольство?!"

Дальше беседа протекала в спокойном русле с перечислением в сотый раз хорошо всем известных подробностей событий 19-21 августа 1991 года, но читатели газеты и журналистское сообщество зацепились именно за эту фразу.





Еще один друг Ельцина, перешедший в дни путча в стан его врагов – бывший председатель Верховного совета Руслан Хасбулатов – подтвердил информацию о попытке Бориса Николаевича сбежать в американское посольство. Однако, по его утверждению, участником и свидетелем тех событий был он, а не Руцкой. "Ельцин уговаривал меня бежать вместе с ним. Когда я отказался, он тоже был вынужден отказаться", – сказал Хасбулатов в интервью РБК.

Спустя несколько часов в заочную дискуссию по поводу роли Ельцина в событиях августа 1991 года вступил начальник службы безопасности первого президента России Александр Коржаков. В ответ на обвинения в пьянстве в адрес Ельцина он заявил, что Руцкой – брехун, и сказал, что тот сам немало пил. По утверждению Коржакова, во время путча Ельцин выпивал лишь по рюмочке, а спал одетым.





Лучше бы Коржаков не говорил последнюю фразу, которая посеяла еще больше сомнений. Всем ведь хорошо известно, какую слабость питал первый российский президент к алкоголю. Еще в памяти его дирижерские способности, показанные в Германии и крепкий сон в аэропорту Шеннона.

Еще один участник событий августовского путча – экс-госсекретарь Геннадий Бурбулис – назвал слова Руцкого бредом, а Ельцина – политиком с выдающейся интуицией. "Борис Николаевич был все эти дни решительным, вдумчивым и мудрым лидером нашего противостояния с ГКЧП", – сказал Бурбулис "Комсомолке".





В "Ельцин Центре" тоже назвали ложью заявления о попытке побега Ельцина во время путча. "Общеизвестно, что в эти дни Борис Ельцин вел себя очень мужественно, возглавив сопротивление граждан России путчистам. Это подтверждают и участники событий, и журналисты, которые все три дня находились в Белом доме", – сказала журналистам первый заместитель исполнительного директора "Ельцин Центра" Людмила Телень.

Другие не назвавшиеся сотрудники уральского музея назвали Руцкого и Хасбулатова жалкими политическими неудачниками.

Точку в споре политиков поставил журналист Владимир Соловьев. "А какая разница? По факту Ельцин победил, все остальное – лирика", – написал он на своей странице в Twitter.





Действительно, какая сейчас разница – пил ли Борис Ельцин в те дни или не пил. Стоит признать, что политические решения, принятые им в августе 1991 года, действительно, помогли избежать большой крови в Москве и других годах Союза. Другое дело, что спустя два года, в сентябре-октябре 93-го первый президент России все-таки допустил, чтобы в столкновения на улицах Москвы погибли десятки человек. Но это была уже совсем другая история…



