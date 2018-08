Твердый и сильный: откровенные переговоры Ельцина и Клинтона о Путине

Твердый, сильный и очень общительный – такую характеристику дал Борис Ельцин своему преемнику Путину в разговоре с американским коллегой. Стенограмма тайных переговоров лидеров двух стран появилась на сайте Президентской библиотеки имени Билла Клинтона в США.

"У меня заняло много времени, чтобы подумать, кто мог бы стать президентом России в 2000 году. В конечном итоге я встретил его, изучил его биографию, его интересы, его окружение. Я выяснил, что это твердый человек, который в курсе всего, что происходит", – сказал Ельцин в телефонном разговоре с Клинтоном в начале сентября 1999 года.

Обсудили президенты России и США кандидатуру Путина и во время личной встречи в ноябре того же года. В беседе тет-а-тет Билл Клинтон спросил Бориса Ельцина, кто победит на выборах президента России. "Путин, конечно. Он будет моим преемником. Он демократ и знает Запад", – ответил Ельцин. "Вы будете вместе вести бизнес. Он продолжит выбранное мною направление в демократии и экономике", – добавил российский лидер.

Wow. Without fanfare, a comprehensive archive of White House documents covering nearly all of Bill Clinton’s meetings and phone calls with Boris Yeltsin from 1993-1999 has been declassified and is now online. https://t.co/OyW6R2bqUX 1/ pic.twitter.com/sMZanglzjs