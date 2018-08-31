Твердый и сильный: откровенные переговоры Ельцина и Клинтона о Путине

Стенограммы разговоров первого президента России Бориса Ельцина с американским лидером Биллом Клинтоном стали достоянием общественности. Два руководителя, в частности, обсуждают достоинства Владимира Путина, который должен был стать преемником Ельцина.

Твердый, сильный и очень общительный – такую характеристику дал Борис Ельцин своему преемнику Путину в разговоре с американским коллегой. Стенограмма тайных переговоров лидеров двух стран появилась на сайте Президентской библиотеки имени Билла Клинтона в США.

"У меня заняло много времени, чтобы подумать, кто мог бы стать президентом России в 2000 году. В конечном итоге я встретил его, изучил его биографию, его интересы, его окружение. Я выяснил, что это твердый человек, который в курсе всего, что происходит", – сказал Ельцин в телефонном разговоре с Клинтоном в начале сентября 1999 года.

Обсудили президенты России и США кандидатуру Путина и во время личной встречи в ноябре того же года. В беседе тет-а-тет Билл Клинтон спросил Бориса Ельцина, кто победит на выборах президента России. "Путин, конечно. Он будет моим преемником. Он демократ и знает Запад", – ответил Ельцин. "Вы будете вместе вести бизнес. Он продолжит выбранное мною направление в демократии и экономике", – добавил российский лидер.

Wow. Without fanfare, a comprehensive archive of White House documents covering nearly all of Bill Clinton’s meetings and phone calls with Boris Yeltsin from 1993-1999 has been declassified and is now online. https://t.co/OyW6R2bqUX 1/ pic.twitter.com/sMZanglzjs — Andrew S. Weiss (@andrewsweiss) 30 августа 2018 г.

Напомним, Борис Ельцин назначил Владимира Путина исполняющим обязанности премьер-министра 9 августа 1999 года, назвав его в тот же день своим преемником. 16 августа Госдума утвердила кандидата в должности главы правительства. 31 декабря Ельцин объявил об уходе в отставку, после чего Путин стал исполняющим обязанности президента. 26 марта он победил на выборах в первом туре.

Рассекреченные документы были обнародованы Президентской библиотекой Клинтона в июле. В общей сложности это 56 записей, в том числе отчеты о личных встречах и телефонные переговоры. Американские СМИ отмечают, что лидеры России и США установили тесные личные отношения - несмотря на серьезные разногласия по вопросам расширения НАТО и войны в Косово.