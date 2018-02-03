Страшные тайны: Борис Ельцин

Выборы-2017 Новости Украины Страсти вокруг президента Трампа

Самое читаемое

Отец Шурыгиной поехал к Малахову после жестокого убийства
12-летняя дочь догнала в размерах Волочкову
Сын оставил больного Табакова и оборвал связь с Россией
Взбешенная Бородина: Иногда лучше сосать, чем говорить
Откровенный снимок Панина с женой вызвал оторопь
партнеры
Суббота 3 февраля
Лента новостей
11:18
Шикарная жизнь красавицы-дочки Маликова
11:12
В московской больнице произошел пожар
10:25
В метро Москвы погибла женщина
21:58
Бузова побила севшую в лужу Собчак
21:40
У исхудавшей Пугачевой нашли зависимость
21:36
В московском ресторане пьяный мужчина с пистолетом устроил дебош
21:10
В Подмосковье отчим три года насиловал девочку
20:46
Полиция с собаками обыскивает самолет во Внуково
20:43
В Подольске произошел крупный пожар
20:39
Постаревшая Кудрявцева шокировала странным видом
20:07
Нагиеву срочно вызвали скорую во время спектакля
20:04
Что ждет сына Дмитрия Маликова
19:49
Под Москвой нашли очаг опасной инфекции
19:43
Откровенное видео Бузовой и Батрутдинова вызвало скандал
19:11
На Москву обрушился снежный армагеддон
19:06
Названы страшные последствия антироссийских санкций
18:47
Безумные регионы: семь казанцев отправляли детей-рабов на грабеж
18:27
Под Москвой пациент умер в очереди к врачу
18:14
К чему снится бывший
17:55
Мобильные приложения "Аэрофлота" стали распознавать банковские карты
17:44
Двуличная Собчак восхитилась предательством Родченкова
17:27
В Подмосковье перевернулась фура с кислотой
17:21
"ЕР" примет участие в акции "Россия в моем сердце"
17:12
Два бокала вина спасут от болезни Альцгеймера
17:06
Россия унижает МОК в Швейцарии
16:52
Плюнувшие на Киев украинцы рванули в Россию
16:47
Еж Пых предсказал погоду на весну (видео)
16:39
Матерящуюся Пугачеву назвали провинциальной истеричкой
16:36
Униженный Россией МОК готовит грязную месть
16:08
Американские каникулы Киркорова и Орбакайте
16:07
Известный украинский политик накинулся на журналиста с кулаками (видео)
16:05
Леопард Валера устроил пирушку для тигров и куниц (видео)
15:57
Пережившую анорексию Липницкую с важным заявлением рвут на части
15:30
Алина Кабаева хочет больше золота
15:21
Ургант публично поиздевался над Меладзе
15:19
"Народный контроль" проверил НПФ в регионах
15:00
Водители троллейбусов устроили битву на дороге (видео)
14:58
Россиянин изнасиловал в отеле юную фигуристку
14:47
У жены Тарасова после свадьбы лопнуло терпение
14:44
Фермеры решили накормить москвичей
14:43
Совет на выходные
14:33
Растворимый кофе вызывает рак
14:31
Новый поворот в деле группы Дятлова
14:15
Ульяновские курсанты отделались испугом
14:05
Умерла самая одинокая в мире птица
14:04
Олимпийскую сборную России перед Играми-2018 потряс новый скандал
13:54
Пережившая клиническую смерть звезда "Аншлага" о страшном диагнозе
13:42
Audi A5 Sportback: быстрый комфорт
13:38
Россиянам пообещали рекордное обогащение
13:21
Почему беременным нельзя пить обезболивающее
13:18
54-летняя жена Маликова после рождения сына: На самом деле я потрясена
12:51
Вскрылась смертельная опасность таблеток от диареи
12:29
Зимнее меню для похудения
12:28
Тело школьницы с пакетом на голове найдено в туалете под Москвой
12:21
Звезда "50 оттенков серого" раскрыла омерзительную правду о постельных сценах
12:21
Народ пожертвовал предателю Родченкову огромную сумму
12:15
У располневшей Бородиной обгорело лицо
12:01
Россиянин задушил слишком громко храпевшую подругу
11:50
Главные события Москвы со 2 по 8 февраля
11:46
Стыдивший "мальдивца" Порошенко Киселев пошел по его стопам
11:45
Гимнаст Щербо впервые отреагировал на изнасилование украинки
11:44
Валерия Леонтьева перепутали с женщиной
11:36
На чердаке дома в Москве нашли мумию
11:01
Дом Ельцина сгорел дотла перед его днем рождения
10:52
Звезду "Дома-2" обругали за фото из родильной палаты
10:43
В Москве бездомный потерпел фиаско при ограблении банка
10:35
Грядет новая мировая катастрофа
10:28
Назван рассадник опасных бактерий в доме
10:24
Актер Юрий Чернов рассказал о госпитализации
09:45
Похудевшая Утяшева высказалась о своей пластике
09:43
Как похудеть при сидячей работе
09:26
Пьяный студент упал на рельсы в московском метро
09:24
Украинский патриарх сделал дерзкое заявление о Путине
09:09
Тарасова пристыдила Мутко в эфире Первого канала
09:07
Центробанк лишил лицензий два московских банка
08:52
Под Москвой электричка протаранила легковушку
08:44
Долину не узнали на празднике постаревшей Началовой
08:33
Украинский гей-русофоб Захар Май опозорился в Москве
08:19
"Темный день для спорта": МОК назвал россиян обманщиками и ворами
08:19
Сын Фиделя Кастро покончил с собой
22:06
Какая у Вас любимая развлекательная программа?
21:59
Запад бьется в припадке из-за триумфа России на Олимпиаде
21:55
Я ошибался: найден тайный дневник студента-некрофила из Бауманки
21:33
Производство должно стать базой для цифровизации экономики
21:33
Жена со слезами проводила Белых за решетку на восемь лет
21:27
Джигарханян устроил взбучку неприлично одетой Цымбалюк-Романовской
21:02
Умер известный журналист Первого канала
20:53
Гороскоп здоровья на февраль
20:49
Малахов заговорил о педофилии в семье Шурыгиной
20:38
В Подмосковье поезд насмерть сбил двух мужчин
20:35
Зафиксировали первый рекорд Олимпиады в Пхенчхане
20:23
Чудесное спасение енотихи попало на видео
20:10
В семье Анны Снаткиной произошла трагедия
19:45
Безумные регионы: воспитательница обучала детей собачьим командам
19:15
Американский щит ПВО оказался дырявым
19:00
Россия одержала первую победу на Олимпиаде в Пхенчхане
18:38
Путин объявил о новом месте работы
18:36
На ленте сортировки мусора в Москве нашли труп младенца
18:35
Почему звезды боятся рожать в России
18:02
Джигарханян после разрыва с молодухой оказался инфицирован
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Джигарханян устроил взбучку неприлично одетой Цымбалюк-Романовской
Джигарханян после разрыва с молодухой оказался инфицирован
Резцова хамски отреагировала на извинения Путина
Звезда ТНТ: Бузова совсем с катушек слетела
Глумившийся над смертью русских военных певец приехал на заработки в Москву
Цымбалюк-Романовская заявилась в храм в развратном виде
Политика

Страшные тайны: Борис Ельцин

Борис Ельцин. Фото: wikipedia.org
С именем Бориса Ельцина связана целая эпоха в истории нашей страны: распад СССР, экономические реформы, война в Чечне, дефолт. Однако современникам он запомнился не только политическими поступками, но и особенностями своей личности. Dni.Ru собрали самые интересные факты о жизни первого президента России.
прочитано 3226 раз

Трехпалый

ПО ТЕМЕ

Страшные тайны: Ангела Меркель

Страшные тайны: Владимир Ленин

Страшные тайны: Дональд Трамп

 Борис Николаевич Ельцин

Борис Николаевич Ельцин первый президент России

У первого президент России не было двух пальцев на левой руке. Он потерял их еще в детстве. Сам Ельцин в своей автобиографической книге "Исповедь на заданную тему" писал, что пальцы он потерял из-за взрыва гранаты.

Дело было во время войны. Все ребята стремились на фронт, но мальчишек, которым еще не было и 10 лет, на войну, естественно, не пускали. Ельцин и товарищи решили найти гранату, им было интересно разобрать ее и узнать, что там внутри.

Ночью Ельцин проник через ряды колючей проволоки в здание церкви, где в то время находился склад боеприпасов, взял две гранаты РГД-33 и благополучно выбрался обратно, миновав охрану. Затем будущий президент с друзьями убежали в лес и решили разобрать "трофеи". Боеприпас били молотком, как итог – взрыв. Пострадал только Ельцин, его товарищей не тронуло. По дороге до города он несколько раз терял сознание. Уже в больнице под расписку отца ему ампутировали два пальца.

Борис Ельцин (второй слева) Фото: wikipedia.org

Смелый мастер

В 1950 году 19-летний Ельцин поступил в Уральский политехнический институт на строительный факультет, который окончил спустя пять лет, получив квалификацию "инженер-строитель". В том же году был направлен по распределению в строительный трест, где работал начальником одного из участков.

По воспоминаниям Ельцина, однажды ему в подчинение дали уголовников. Между начальником и подчиненными произошел конфликт: будущий президент отказался закрывать уголовникам наряды за несделанную работу. На следующий день один из них подкараулил еЕьцина с топором и под угрозой расправы попытался заставить закрыть наряды. Тот не растерялся. "Пошел вон!" – резко ответил он нападавшему, после чего уголовнику не оставалось ничего другого, как бросить топор и уйти.

Кстати говоря, будучи уже опытным строителем с 10-летним стажем, Ельцин работал инженером Свердловского домостроительного комбината. По итогам пятилетки его должны были представить к ордену Ленина. Но награждение не состоялось. Накануне утверждения кандидатуры рухнула почти готовая жилая пятиэтажка, которую строила как раз возглавляемая Ельциным структура.

Неудавшийся суицид

В конце 1985 года по рекомендации генсека Михаила Горбачева Ельцин был утвержден на должность первого секретаря Московского горкома партии. Однако отношения между главой государства и руководителем столицы не сложились. Ельцин принялся критиковать Горбачева и его сторонников за излишние привилегии и медленные темпы перестройки.

Борис Ельцин. Фото: wikipedia.org

В ноябре 1987 года он обвинил генсека в зарождении нового культа личности. После этого Ельцина сняли с должности первого секретаря Московского горкома. Он тяжело переживал такой поворот событий: из-за нервного срыва попал в больницу, а там попытался покончить с собой.

О попытке суицида стало известно руководству партии. Инцидент отбрасывал тень на всю верхушку КПСС, поэтому Горбачев сделал все возможное, чтобы скрыть эпизод от прессы. В то время генсек пытался наладить отношения с зарубежными лидерами, а самоубийство политического оппонента свело бы эти попытки на нет.

Авария в небе

Во время поездки Ельцина по Европе в апреле 1990 году с презентацией книги "Исповедь на заданную тему" будущий первый президент России совершил незапланированный перелет в Испанию. Полет проходил нормально, но когда дело дошло до посадки, у самолета отказали шасси.

Пилот попытался исправить ситуацию: резко набирал скорость и так же резко бросал машину вниз, раскачивал ее с крыла на крыло. Самолет проносился над взлетно-посадочной полосой и вновь набирал скорость, делал очередной заход. В какой-то момент пилоты попытались посадить машину на воду, но не удалось. Злополучное шасси попытались протолкнуть вручную – все напрасно. Самолет продолжал кружить над посадочной полосой.

В конце концов летчикам удалось отпустить шасси, но посадка все равно была жесткой, с подскоком. Пассажиры самолета не пострадали. Один из соратников Ельцина позже вспоминал, что его поразило спокойствие и выдержка шефа: тот ни взглядом, ни жестом не давал понять, что ему страшно.

Фото: wikipedia.org

Казанова

О слабости первого президента России к женскому полу ходили легенды. Личный охранник главы государства Алексей Чалов рассказывал, как иногда Ельцин, уже захмелев, с улыбкой повторял: "Баб люблю!". Об излишней любвеобильности "уральского самородка" прознали в ЦК компартии и сделали донжуану серьезное внушение, мол, у тебя же семья, да и вообще, негоже коммунисту портить репутацию.

Примечательный случай произошел 28 сентября 1989 года. После встречи с избирателями в московском районе Раменки Ельцин поехал в Подмосковье на дачу к своему другу Сергею Башилову – бывшему министру строительства в районах Урала и Западной Сибири. Дальнейшие события Борис Николаевич описывал так: вышел из машины, направился к воротам дачи, подъехали неизвестные, накинули мешок на голову, увезли в неизвестном направлении и бросили в реку с моста. По его мнению, это было не что иное, как покушение.

Однако сразу же появились слухи, что никакого нападения не было, а были банальные амурные приключения. Молва об этом не случайно ходила в народе. Еще до этого инцидента распространялись слухи, что Ельцину понравилась домработница Башилова Елена Степанова. Сама женщина не отрицала эту симпатию. Однако утверждала, что в ту ночь Ельцин шел не к ней. А упал он с моста вследствие употребления алкоголя или по банальной неосторожности.

Известно, что уже будучи президентом, Ельцин оказывал знаки внимания своим секретаршам. Однажды, во время официальной церемонии, он ущипнул за бок одну из кремлевских стенографисток. Эпизод был показан по телевидению.


Зеленый змий

Многие запомнили первого президента России как человека, увлекающегося алкоголем. В историю вошло немало случаев, когда глава государства, что называется, подшофе, вытворял совершенно не соответствующие своему статусу вещи.

В 1989 году Ельцин впервые посетил США. Он готовился ко встрече с президентом Джорджем Бушем, а позже должен был прочитать лекцию в Совете по международным отношениям. Американские СМИ писали, что приземлившись в Балтиморе, Ельцин спустился по трапу, а затем внезапно повернулся, подошел к колесу самолета и начал на него мочиться. После этого как ни в чем не бывало пошел жать руки встречающим.

Сомнительным поведением президент отметился в Казахстане, куда совершил свой первый официальный зарубежный визит в качестве главы государства. Выпив за обедом, он решил поиграть на ложках. Сначала ударял по своей ноге, затем начал лупить подчиненного. Зрители хохотали, тем самым лишь провоцируя Ельцина. Тот принялся стучать ложками по соседним головам и, говорят, отстучал ритм по лысине тогдашнего президента Киргизии Аскара Акаева.


В августе 1994 года Ельцин во время визита в Германию выхватил палочку у дирижера и начал сам дирижировать оркестром. Начальник охраны президента Александр Коржаков вспоминал, что перед этим глава государства выпил много вина, официант едва успел подливать в его бокал. Ельцин резвился, гоготал, размахивал руками и "нес откровенную ахинею", отмечал Коржаков.

Александр Лукашенко (в центре), Президент РФ Борис Ельцин (справа) и Премьер-министр РФ Виктор Черномырдин. Фото: Сенцов Александр/Фотохроника ТАС

Во время визита в США в 1995 году Ельцин, будучи пьяным, вышел на улицу в одном нижнем белье и начал ловить такси. Поймавшим его агентам спецслужб глава государства объяснил, что всего лишь хотел поесть пиццы. Об инциденту доложили президенту Биллу Клинтону. "Мы никогда не должны забывать, что пьяный Ельцин лучше, чем большинство непьющих альтернативных кандидатур", – заявил он.

Коржаков отмечал, что пить первый президент России начинал с утра. "Хорошо, если удавалось привести шефа домой часов в 10, 11 ночи. Вот такой был обычный день", – вспоминал начальник личной охраны Ельцина. Ослабленный болезнями и алкоголем президент теряет контроль над страной, писал в те годы корреспондент "The Times" в Москве Майкл Биньон.

Автор: Иван Поляков3 февраля 2018, 09:59

Политика

Состояние больного Порошенко резко ухудшилось
Памфилова публично отчитала Пескова
На Украине готовится нацистский переворот
ЕС объявил войну России на Балканах

Шоу-бизнес

Бузова побила севшую в лужу Собчак
У исхудавшей Пугачевой нашли зависимость
Постаревшая Кудрявцева шокировала странным видом
Нагиеву срочно вызвали скорую во время спектакля

Проишествия

Поезд метро въехал в голову москвичке из-за упавшей сумки
Звезда Первого канала угодила в скандал с ФСБ
Выдающийся физрук оказался в центре секс-скандала в Москве
В Москве пенсионерка жестоко избила врача

Lifestyle

Звезда "50 оттенков серого" раскрыла омерзительную правду о постельных сценах
Украинский гей-русофоб Захар Май опозорился в Москве
Какая у Вас любимая развлекательная программа?
Покаяние Пчелы из "Бригады" вызвало скандал
Шоу-бизнес

Джигарханян после разрыва с молодухой оказался инфицирован

Адвокат актера выступил с заявлением
Шоу-бизнес

Похудевшая Утяшева высказалась о своей пластике

Телеведущая объяснила, почему изменилось ее лицо
Шоу-бизнес

У исхудавшей Пугачевой нашли зависимость

Специалисты опасаются за здоровье Примадонны
Шоу-бизнес

Бузова побила севшую в лужу Собчак

Певица купается в роскоши

Гороскоп

Что ждет сына Дмитрия Маликова
Совет на выходные
Гороскоп здоровья на февраль
Бизнес-гороскоп на февраль

Фоторепортажи

Американские каникулы Киркорова и Орбакайте
Народ в шоке от жутких фото пышки из "Дома-2"
На Москву обрушился сильнейший за зиму снегопад
Красивая история любви Тарасова и Костенко

Спорт

Перебежчики ударят Россию в спину на Олимпиаде
Двуличная Собчак восхитилась предательством Родченкова
Униженный Россией МОК готовит грязную месть
Алина Кабаева хочет больше золота

Регионы

В Подмосковье отчим три года насиловал девочку
Безумные регионы: семь казанцев отправляли детей-рабов на грабеж
Еж Пых предсказал погоду на весну (видео)
Россиянин изнасиловал в отеле юную фигуристку
© 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru