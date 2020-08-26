Располнел и оброс: внук Бориса Ельцина перестал следить за собой

39-летний Борис Ельцин сильно изменился за последние несколько месяцев. В Сети недоумевают, не из-за новой ли избранницы родственник первого президента России так расслабился, что стал не похож на самого себя.

Внук Бориса Ельцина закрутил роман с актрисой Верой Гоппен, бывшей девушкой Павла Деревянко. На фото в "Инстаграм" он выглядит заплывшим и неопрятным. Лицо мужчины обросло щетиной.



Это видно на новой фотографии, которую выложила в "Сторис" своего аккаунта его приятельница, модель Ирина Водолазова. Сейчас друзья отдыхают большой компанией.

Также снимки из отпуска опубликовал и сам Борис Ельцин. Некоторые пользователи Сети предположили, что это новая возлюбленная так раскормила внука известного политика.

Отметим, сколько Гоппен встречается с Ельциным-младшим, неизвестно. С Деревянко же она познакомилась в 2012-м, а рассталась пара в конце следующего года. Экс-возлюбленные остались в хороших отношениях.

Напомним, первый президент России Борис Ельцин ушел из жизни 23 апреля 2007 года. Внук политика Борис родился в 1981 году от первого мужа дочери Ельцина Татьяны – Вилена Хайруллина, который отказался от своего отцовства в пользу Леонида Дьяченко. Бориса назвали в честь деда и дали девичью фамилию матери.

Борис Ельцин – младший учился в английской школе в Москве. С 1996 года – в Милфилдской школе в Сомерсете (Англия). Далее был МГИМО, но дипломат из Ельцина-младшего не получился. Он перевелся в Высшую школу бизнеса МГУ. После этого год проучился в Брауновском университете в США, который тоже бросил. По данным из открытых источников, диплома о высшем образовании у Бориса Ельцина до сих пор нет.