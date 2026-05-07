"Меня ломали физически": вскрылись жуткие подробности жизни в рехабе семьи Стаса Пьехи

Стас Пьеха всегда гордился своим делом, называя помощь зависимым своей миссией, но теперь его детище рискует превратиться в его же страшный сон.



Громкий скандал сотрясает мир шоу-бизнеса и частной медицины: клиника, которую долгие годы ассоциируют с именем знаменитого певца Стаса Пьехи, оказалась в центре уголовного разбирательства. Один из бывших подопечных центра решил прервать молчание и обратился прямиком в Следственный комитет. Как сообщил известный адвокат Константин Ерохин, его доверитель из Санкт-Петербурга надеялся обрести в стенах заведения новую жизнь, но вместо этого, по его словам, попал в настоящий ад.

За три месяца "оздоровления" — с мая по август 2024 года — мужчина выложил баснословные 540 тысяч рублей. Однако сервис в стиле "люкс" обернулся методами, которые больше напоминают тюремные застенки.

Уколы бесправия и потеря слуха

"Меня ломали физически и психологически", — изливает душу пострадавший в своей официальной претензии.

По словам петербуржца, уже с четвертого дня пребывания он понял, что попал в западню. Все попытки вырваться на свободу и прекратить дорогостоящее "лечение" пресекались жестко и бескомпромиссно. У мужчины отобрали документы, превратив его в бесправную тень. Когда несчастный заикался о желании уйти, ему угрожали переводом в некий "мотивационный центр" — место, судя по слухам, еще более суровое и закрытое.

Но самое страшное происходило в процедурных кабинетах. Заявитель утверждает, что медики вводили ему мощнейшие психотропные препараты без всякого согласия и предварительных обследований. Когда же от сомнительного "коктейля" инъекций организму становилось совсем плохо, вызывать скорую помощь администрация наотрез отказывалась. Итог "лечения" за полмиллиона печален: частичная потеря слуха, мучительные головные боли и обострение букета хронических заболеваний.

Рабство под прикрытием исцеления

Но и на этом список ужасов не заканчивается. Выяснилось, что в клинике, носящей имя звездного артиста, якобы процветает самая настоящая эксплуатация. Пациент уверяет: его и других "коллег по несчастью" заставляли вкалывать на строительных работах прямо на территории центра. Никаких договоров, никакой оплаты — только тяжелый физический труд под соусом сомнительной трудотерапии.

Когда измученному мужчине все же удалось выбраться из стен заведения, он выставил клинике счет — 20 миллионов рублей в качестве компенсации за разрушенное здоровье и моральное унижение. Впрочем, в рехабе лишь развели руками и платить отказались, сославшись на то, что все шло по регламенту.

Семейный бизнес на боли

Сам Стас Пьеха, который не раз откровенно и без купюр рассказывал о своей личной борьбе с зависимостью, формально в документах не фигурирует. Как удалось выяснить журналистам, единственным владельцем "звездного" центра является его мать — Илона Броневицкая. Бизнес, как сообщает "КП", идет в гору: по открытым данным, выручка центра за прошлый год составила внушительные 65 миллионов рублей, из которых чистая прибыль — около 8 миллионов.

В самой клинике все обвинения гневно отметают. Руководство заявляет, что лечение проводилось строго по государственным стандартам, а внутренняя проверка не нашла ни единого нарушения. Однако правоохранители настроены серьезно: заявления уже лежат на столах в Следственном комитете, прокуратуре и Росздравнадзоре.

Адвокат Константин Ерохин намекает, что этот иск — лишь верхушка айсберга. К делу уже готовы примкнуть и другие экс-пациенты, а также бывшие сотрудники, готовые выложить всю подноготную "звездного" исцеления. Похоже, в этой истории скоро появятся новые, еще более шокирующие подробности, которые могут навсегда испортить репутацию знаменитого семейства.