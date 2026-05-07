"Меня ломали физически": вскрылись жуткие подробности жизни в рехабе семьи Стаса Пьехи

Стас Пьеха всегда гордился своим делом, называя помощь зависимым своей миссией, но теперь его детище рискует превратиться в его же страшный сон.

Громкий скандал сотрясает мир шоу-бизнеса и частной медицины: клиника, которую долгие годы ассоциируют с именем знаменитого певца Стаса Пьехи, оказалась в центре уголовного разбирательства. Один из бывших подопечных центра решил прервать молчание и обратился прямиком в Следственный комитет. Как сообщил известный адвокат Константин Ерохин, его доверитель из Санкт-Петербурга надеялся обрести в стенах заведения новую жизнь, но вместо этого, по его словам, попал в настоящий ад.

За три месяца "оздоровления" — с мая по август 2024 года — мужчина выложил баснословные 540 тысяч рублей. Однако сервис в стиле "люкс" обернулся методами, которые больше напоминают тюремные застенки.

Уколы бесправия и потеря слуха

"Меня ломали физически и психологически", — изливает душу пострадавший в своей официальной претензии.

По словам петербуржца, уже с четвертого дня пребывания он понял, что попал в западню. Все попытки вырваться на свободу и прекратить дорогостоящее "лечение" пресекались жестко и бескомпромиссно. У мужчины отобрали документы, превратив его в бесправную тень. Когда несчастный заикался о желании уйти, ему угрожали переводом в некий "мотивационный центр" — место, судя по слухам, еще более суровое и закрытое.

Но самое страшное происходило в процедурных кабинетах. Заявитель утверждает, что медики вводили ему мощнейшие психотропные препараты без всякого согласия и предварительных обследований. Когда же от сомнительного "коктейля" инъекций организму становилось совсем плохо, вызывать скорую помощь администрация наотрез отказывалась. Итог "лечения" за полмиллиона печален: частичная потеря слуха, мучительные головные боли и обострение букета хронических заболеваний.

Рабство под прикрытием исцеления

Но и на этом список ужасов не заканчивается. Выяснилось, что в клинике, носящей имя звездного артиста, якобы процветает самая настоящая эксплуатация. Пациент уверяет: его и других "коллег по несчастью" заставляли вкалывать на строительных работах прямо на территории центра. Никаких договоров, никакой оплаты — только тяжелый физический труд под соусом сомнительной трудотерапии.

Когда измученному мужчине все же удалось выбраться из стен заведения, он выставил клинике счет — 20 миллионов рублей в качестве компенсации за разрушенное здоровье и моральное унижение. Впрочем, в рехабе лишь развели руками и платить отказались, сославшись на то, что все шло по регламенту.

Семейный бизнес на боли

Сам Стас Пьеха, который не раз откровенно и без купюр рассказывал о своей личной борьбе с зависимостью, формально в документах не фигурирует. Как удалось выяснить журналистам, единственным владельцем "звездного" центра является его мать — Илона Броневицкая. Бизнес, как сообщает "КП", идет в гору: по открытым данным, выручка центра за прошлый год составила внушительные 65 миллионов рублей, из которых чистая прибыль — около 8 миллионов.

В самой клинике все обвинения гневно отметают. Руководство заявляет, что лечение проводилось строго по государственным стандартам, а внутренняя проверка не нашла ни единого нарушения. Однако правоохранители настроены серьезно: заявления уже лежат на столах в Следственном комитете, прокуратуре и Росздравнадзоре.

Адвокат Константин Ерохин намекает, что этот иск — лишь верхушка айсберга. К делу уже готовы примкнуть и другие экс-пациенты, а также бывшие сотрудники, готовые выложить всю подноготную "звездного" исцеления. Похоже, в этой истории скоро появятся новые, еще более шокирующие подробности, которые могут навсегда испортить репутацию знаменитого семейства.

7 мая 2026, 09:28
Стас Пьеха. Фото: Youtube / @FAMETIMETV
7 мая в народном календаре – дата коварная и судьбоносная: пока природа расцветает, на людей нападает таинственная "маята", способная вытянуть все силы. В народном календаре 7 мая отмечается день Саввы Стратилата и Евсея, который в народе называли Евсеевым днем.

Американские ученые вычислили те самые роковые даты в жизни каждого человека, когда биологические часы внезапно начинают тикать с удвоенной силой, запуская необратимые процессы разрушения тканей и обмена веществ. Мы привыкли считать, что старость подкрадывается к нам незаметно, шаг за шагом, день за днем.

Татьяна Брухунова, привыкшая к светскому лоску и безупречным манерам, не выдержала соседства с "простыми смертными" и раздула грандиозный скандал прямо в зрительном зале, отстаивая свое право на личное пространство и театральный этикет. Жизнь 35-летней супруги легендарного маэстро юмора Евгения Петросяна наполнена не только заботами о наследниках и походами по концептуальным бутикам, но и неустанной борьбой за культуру поведения в обществе.

Харизматичная "львица" Корнелия Манго появилась в образе, который заставил зрителей забыть о добрых сказках и поверить в истинное коварство. Столичный "Москвариум" официально открыл летний сезон грандиозной премьерой мюзикла на воде "Русалочка.

Ежегодно два миллиона человек по всему миру погибают от кровопотери, когда врачи просто не успевают наложить зажим или провести переливание. Медицина стоит на пороге величайшего открытия, которое может навсегда изменить правила игры в экстренной хирургии и военно-полевой медицине.

