Скандалы шоу-бизнеса: яркое за неделю Manizha едет на "Евровидение-2021" Новости сериалов Гороскоп

Топ новостей недели

Эксперт Удафович о причинах отставки сына Лукашенко с прежнего поста: Отказался действовать "без тормозов"
Секс в прямом эфире: Малахов отвесил оплеуху матери Королевой за вранье об измене
Политолог Усов обратился к белорусской оппозиции: Не нужно кормить общество иллюзиями
Садальский плюнул в Первый канал: Уберите бездарность
партнеры
Среда
10 марта
Лента новостей
19:56
Второй тоннель между БКЛ и депо "Замоскворецкое" бурят на глубине до 22 метров
19:56
Центр госуслуг района Крюково открылся по новому адресу
19:50
Стас Пьеха рассказал о гнусном обмане знаменитой бабушки
19:38
А как же Меладзе? Брежнева уехала из России в компании мужчины в платье
19:08
Политолог Карбалевич о белорусских силовиках: Уже ходят по балконам и ищут "неправильную расцветку" белья
19:04
"Вам без одежды больше идет": Рева показал обнаженный снимок с женой
18:41
Когда врачи бессильны: тяжелобольная Заворотнюк ежедневно общается с батюшкой
18:12
Вдова Абдулова сделала заявление после слухов о новом романе
17:54
Звезда сериала "Склифосовский" назвала свой брак просроченным продуктом
17:39
Загитова заговорила о возвращении на лед
17:33
"Наташа, не разрешай": Королеву предостерегли от женитьбы сына на жадной стриптизерше
17:28
В Косино-Ухтомском по программе "Мой район" построят школу с дошкольным отделением
17:27
Экономике Белоруссии предрекли скорый крах: Результат политики Лукашенко
17:19
В Бескудникове благоустроят территории двух школ в рамках программы "Мой район"
17:06
Историю оплеванной и затравленной Меган Маркл отказались показать в "Короне"
16:53
По стопам Карпович: Муцениеце слилась в страстном поцелуе с женатым красавцем
16:14
Родственники отказались хоронить Лядову рядом с Началовой
16:11
"А денег нет": страдающий от страшного недуга Зайцев погряз в долгах
15:59
"После тридцати – хана": Тодоренко пожаловалась на здоровье
15:53
"Куплю квартиру тебе!": известный актер отбивает Калашникову у жениха
15:43
Близкие умоляют Азизу расторгнуть помолвку
15:37
Собянин рассказал о самых популярных сервисах московского метро для пассажиров
15:35
Всех российских журналистов внесут в единый реестр с идентификацией личности
15:31
Питание и фитнес: делаем тело к пляжному сезону
15:30
"Противно смотреть": связавшегося с Манукяном Киркорова просят угомониться
15:07
В Кремле раскрыли условие встречи Путина и Зеленского
15:06
"Еще могу стать матерью": Цымбалюк-Романовская заговорила о детях от Джигарханяна
15:05
"Бог не дал": бездетная супруга звезды "Дальнобойщиков" сделала заявление об ЭКО
14:53
Получившую инвалидность звезду "Убойной силы" обобрал родной сын
14:51
В Ивановской области украли гараж весом в три тонны
14:44
При пожаре на Кубани погибла мать с детьми
14:29
"Как комарик": коротышка Кузьмин потерялся на фоне раздобревшей Пугачевой
14:14
В Химках поймали рысь
14:13
Сраженная приступом Самбурская записала пугающее видео и перестала выходить на связь
14:12
"В шоке и недоумении": вечер памяти Ланового оскорбил артистов
14:12
Роскомнадзор ограничил работу Twitter для защиты россиян
13:56
В Москве открыли уникалный музей
13:52
"Боль навсегда останется в сердце": Вдова Грачевского поделилась редким фото со свадьбы
13:48
Подробности смерти звезды фильма "Летят журавли" Сморчкова
13:40
На Кубани ребенка насмерть придавило телевизором
13:32
Школу в Пензенской области спасли от теракта
13:29
Богатырев из "Кухни" отложил отпуск после слухов о беременности Арнтгольц
13:24
"Любит разврат": разведенного Деревянко засняли с петушком в борделе для молодых мальчиков
13:20
Что стало с детьми Владимира Турчинского после его смерти
13:19
Заболеваемость коронавирусом сократилась в России за сутки
13:17
Эксперт Жарихин о плане Украины по решению конфликта в Донбассе: Это фантазия Зеленского
13:04
"Искры летели": Лютая об интимных отношениях с Макарским
13:03
"Я пела под фонограмму": Лядова перед смертью открыла свою тайну
12:53
Полиция газом и водометами разогнала протестующих в Афинах
12:38
Прокурор настаивает на виновности: звезде турецких сериалов грозит тюрьма за избиение жены
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Вопиющая мерзость: Собчак сняла себя на унитазе и публично помочилась
Ксения Собчак оскорбила малоимущих россиян
Пачки денег, предложение и загадочная гибель: обнародованы детали романа Азизы и Киркорова
Обтянутая в мини-платье 67-летняя Успенская показала "задорные" соски
"Такого еще не было": Разин пришел в ужас от песни российской конкурсантки "Евровидения"
От детства на войне до всенародной славы: яркая жизнь певицы Manizha
Анатолий Эдуардович Сердюков

Анатолий Эдуардович Сердюков экс-министр обороны России

  • Дата рождения: 8 января 1962
  • Место рождения: поселок Холмский, Краснодарский край, СССР
  • Знак зодиака: Козерог
  • Жена/Муж: Юлия Похлебенина (Зубкова)
  • Дети: Сергей, Наталья

Анатолий Сердюков родился 8 января 1962 года в Краснодарском крае. После службы в армии работал в мебельном бизнесе. В 2000 году перешел на государственную службу, поочередно заняв ряд высших должностей: являлся руководителем московского управления Министерства налогов и сборов, в 2004 году был назначен руководителем Федеральной налоговой службы России.

В 2007-2012 годах – министр обороны. К моменту назначения на пост имел звание старшего лейтенанта запаса, к моменту отставки – полковника запаса. Провел масштабную реформу и серьезные кадровые перестановки в Российской армии. Одной из инициатив Сердюкова стала разработка новой военной формы.

В 2012-м разразился коррупционный скандал вокруг ОАО "Оборонсервис", в котором оказался замешан Сердюков. В ноябре того же года он был отправлен в отставку из-за неспособности справиться с управлением собственностью вверенного министерства. В отношении экс-чиновника возбудили уголовное дело по статье "Халатность", но позже прекратили в связи с амнистией.

В 2013 году Сердюков занял пост гендиректора Федерального исследовательского испытательного центра машиностроения, входящего в госкорпорацию "Ростехнологии". В 2015-м был назначен на должность индустриального директора по авиационному кластеру госкорпорации "Ростех", вошел в совет директоров холдинга "Вертолеты России".

поделиться

Тройня для Анатолия Сердюкова: Как Евгения Васильева судилась за право называться матерью

Семья столкнулась лицом к лицу с большими сложностями

Сердюкова и Васильеву заподозрили в желании сбежать из России

Друзья усиленно изучают английский язык

Сердюков влип в историю после свадьбы с Васильевой

Экс-министру обороны пришлось расстаться с огромной суммой

Сердюков впервые высказался о свадьбе с Васильевой

Экс-министр обороны призвал к совести

Садальский рассказал о детях Сердюкова и Васильевой

Артист высмеял "долгожданную" свадьбу чиновников

Свершилось: Евгения Васильева вышла замуж за Анатолия Сердюкова

Радостной новостью поделился телеведущий Андрей Малахов

Сердюкова назначили на высокую должность

Экс-министру вручили удостоверение члена бюро Союза машиностроителей

Заслуженный врач взвыл от соседства с Сердюковым и Васильевой

Жители дома жалуются на запредельные счета за коммуналку

28 тысяч за коврик: Сердюков сжалился над соседкой Васильевой

Экс-глава Минобороны оставил льготный тариф своей бывшей подчиненной

У Сердюкова нашли огромный долг за коммуналку

Товарищество задолжало почти миллион рублей

загрузить ещё

© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+