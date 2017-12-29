Анатолий Эдуардович Сердюков экс-министр обороны России

Анатолий Сердюков родился 8 января 1962 года в Краснодарском крае. После службы в армии работал в мебельном бизнесе. В 2000 году перешел на государственную службу, поочередно заняв ряд высших должностей: являлся руководителем московского управления Министерства налогов и сборов, в 2004 году был назначен руководителем Федеральной налоговой службы России.

В 2007-2012 годах – министр обороны. К моменту назначения на пост имел звание старшего лейтенанта запаса, к моменту отставки – полковника запаса. Провел масштабную реформу и серьезные кадровые перестановки в Российской армии. Одной из инициатив Сердюкова стала разработка новой военной формы.

В 2012-м разразился коррупционный скандал вокруг ОАО "Оборонсервис", в котором оказался замешан Сердюков. В ноябре того же года он был отправлен в отставку из-за неспособности справиться с управлением собственностью вверенного министерства. В отношении экс-чиновника возбудили уголовное дело по статье "Халатность", но позже прекратили в связи с амнистией.

В 2013 году Сердюков занял пост гендиректора Федерального исследовательского испытательного центра машиностроения, входящего в госкорпорацию "Ростехнологии". В 2015-м был назначен на должность индустриального директора по авиационному кластеру госкорпорации "Ростех", вошел в совет директоров холдинга "Вертолеты России".