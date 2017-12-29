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Анатолий Эдуардович Сердюков

экс-министр обороны России
Анатолий Эдуардович Сердюков
  • Дата рождения: 8 января 1962
  • Место рождения: поселок Холмский, Краснодарский край, СССР
  • Знак зодиака: Козерог
  • Жена/Муж: Юлия Похлебенина (Зубкова)
  • Дети: Сергей, Наталья

Анатолий Сердюков родился 8 января 1962 года в Краснодарском крае. После службы в армии работал в мебельном бизнесе. В 2000 году перешел на государственную службу, поочередно заняв ряд высших должностей: являлся руководителем московского управления Министерства налогов и сборов, в 2004 году был назначен руководителем Федеральной налоговой службы России.

В 2007-2012 годах – министр обороны. К моменту назначения на пост имел звание старшего лейтенанта запаса, к моменту отставки – полковника запаса. Провел масштабную реформу и серьезные кадровые перестановки в Российской армии. Одной из инициатив Сердюкова стала разработка новой военной формы.

В 2012-м разразился коррупционный скандал вокруг ОАО "Оборонсервис", в котором оказался замешан Сердюков. В ноябре того же года он был отправлен в отставку из-за неспособности справиться с управлением собственностью вверенного министерства. В отношении экс-чиновника возбудили уголовное дело по статье "Халатность", но позже прекратили в связи с амнистией.

В 2013 году Сердюков занял пост гендиректора Федерального исследовательского испытательного центра машиностроения, входящего в госкорпорацию "Ростехнологии". В 2015-м был назначен на должность индустриального директора по авиационному кластеру госкорпорации "Ростех", вошел в совет директоров холдинга "Вертолеты России".

Тройня для Анатолия Сердюкова: Как Евгения Васильева судилась за право называться матерью

Евгения Васильева судилась за право называться матерью
Бывший начальник департамента имущественных отношений Министерства обороны России Евгения Васильева – многодетная мать. Чтобы носить это звание, супруга государственного советника Анатолия Сердюкова проделала тяжелый путь. Недавно закончилось судебное разбирательство в Мещанском суде Москвы, в котором Васильева выступила в роли истца.

Сердюкова и Васильеву заподозрили в желании сбежать из России

Сердюкова и Васильеву заподозрили в желании сбежать из России
Экс-глава Минобороны России и его бывшая сотрудница и подруга, осужденные по делу о коррупции, интенсивно изучают английский язык. Возможно, пара может покинуть страну. Товарищи по несчастью усиленно занялись своим дополнительным образованием.

Сердюков влип в историю после свадьбы с Васильевой

Сердюков влип в историю после свадьбы с Васильевой
Бывшему министру обороны Анатолию Сердюкову пришлось раскошелиться. Суд взыскал с него задолженность за охрану квартиры. Мировой суд в Москве рассмотрел дело о долге перед ФГУП "Охрана" за услуги сигнализации.

Сердюков впервые высказался о свадьбе с Васильевой

Сердюков впервые высказался о свадьбе с Васильевой
Бывший министр обороны, директор авиакластера "Ростеха" Анатолий Сердюков ответил на вопрос о браке с экс-чиновницей Минобороны Евгенией Васильевой. Он был краток и уклончив. Фигурант громкого скандала о хищениях в "Оборонсервисе" прокомментировал слухи о свадьбе с бывшей подчиненной.

Садальский рассказал о детях Сердюкова и Васильевой

Садальский рассказал о детях Сердюкова и Васильевой
Актер Станислав Садальский посмеялся над свадьбой экс-чиновницы Минобороны Евгении Васильевой и бывшего главы ведомства Анатолия Сердюкова. На своей странице в Instagram он опубликовал саркастический коллаж с фотографией молодоженов.  Артист отреагировал на новость о заключении брака в своем стиле – иронически и хлестко.

Свершилось: Евгения Васильева вышла замуж за Анатолия Сердюкова

Свершилось: Евгения Васильева вышла замуж за Анатолия Сердюкова
Бывший министр обороны России Анатолий Сердюков и экс-чиновница российского военного ведомства Евгения Васильева стали мужем и женой, рассказал телеведущий Андрей Малахов. Слухи об этом романе ходили уже давно. В своей авторской колонке в журнале StarHit телеведущий Андрей Малахов рассказал о том, что бывший министр обороны России Анатолий Сердюков и экс-начальник департамента имущественных отношений Минобороны Евгения Васильева связали себя узами брака.

Сердюкова назначили на высокую должность

Сердюкова назначили на высокую должность
Удостоверение члена бюро Союза машиностроителей России вручили Анатолию Сердюкову. Экс-министр обороны занимает несколько высоких постов в отрасли. Известный по скандалу о мошенничестве в компании "Оборонсервис" бывший глава Минобороны Анатолий Сердюков занял еще один высокий пост.

Заслуженный врач взвыл от соседства с Сердюковым и Васильевой

Заслуженный врач взвыл от соседства с Сердюковым и Васильевой
На экс-министра обороны Анатолия Сердюкова жалуются соседи по дому №6 в Молочном переулке Москвы. Жильцы недовольны непомерными счетами за коммунальные услуги. После того как Сердюков стал главой ТСЖ дома, стоимость коммуналки там выросла вдвое.

28 тысяч за коврик: Сердюков сжалился над соседкой Васильевой

28 тысяч за коврик: Сердюков сжалился над соседкой Васильевой
Бывший министр обороны Анатолий Сердюков развернул бурную деятельность на посту главы ТСЖ. Жильцам элитного дома он вдвое повысил плату за ЖКХ, оставив при этом льготный тариф для экс-подчиненной Евгении Васильевой. 113 тысяч рублей вместо прежних 53 тысяч приходится платить за коммуналку жильцам элитного дома в Молочном переулке в центре Москвы.

У Сердюкова нашли огромный долг за коммуналку

У Сердюкова нашли огромный долг за коммуналку
Миллионный долг за коммунальные услуги накопило товарищество собственников жилья дома №6 по Молочному переулку Москвы. Возглавляет ТСЖ экс-министр обороны Анатолий Сердюков, которому помогают его сестра и Евгения Васильева. Задолженность ТСЖ за прошедший год только росла.

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