Сердюкова и Васильеву заподозрили в желании сбежать из России
Товарищи по несчастью усиленно занялись своим дополнительным образованием. Появилась информация, что на дом к Анатолию Сердюкову и Евгении Васильевой каждый день приходит репетитор по иностранному языку.
Сердюков и Васильева намерены покинуть Россию, но еще не определились со страной переезда, сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на собственные источники. Однако пока официально подтвержденной информации по этому поводу нет.
Напомним, в 2012 году бывший министр обороны Анатолий Сердюков и глава департамента имущественных отношений ведомства Евгения Васильева оказались в центре дела "Оборонсервиса". Наказания бывший чиновник избежал. Сердюков был вынужден покинуть высокий пост, а его сотрудницу арестовали по обвинению в мошенничестве на три миллиарда рублей.
Как писали "Дни.ру", в прошлом году появились слухи о свадьбе экс-министра с бывшей подчиненной Евгенией Васильевой, но Сердюков отказался их комментировать. При этом известно, что они проживают в апартаментах в Молочном переулке столицы. По сведениям СМИ, пара занимает второй, третий и часть четвертого этажа. Всего в их квартире 13 комнат.
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