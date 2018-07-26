Сердюков впервые высказался о свадьбе с Васильевой
Фигурант громкого скандала о хищениях в "Оборонсервисе" прокомментировал слухи о свадьбе с бывшей подчиненной. На вопрос о том, соответствует ли информация действительности, Сердюков ответил расплывчато.
"Я бы не хотел комментировать, потому что это моя личная жизнь. Пусть останется на совести тех, кто все это придумывает", – цитирует экс-министра РБК. О том, что Сердюков и Васильева стали мужем и женой, 14 июля сообщил телеведущий Андрей Малахов.
На информацию о свадьбе саркастически отреагировал актер Станислав Садальский. На своей странице в Instagram он опубликовал юмористический коллаж с фотографией молодоженов.
"Расписались!? Есть же на свете любовь! Горько! Уверен, что общие детишки вырастут честнейшими людьми. Тоже станут министрами, будут похитрее и уже не попадутся так вот запросто", – написал артист.
Напомним, что Анатолий Сердюков занимал пост министра обороны в 2007-2012 годах. После отставки стал фигурантом уголовного дела о хищениях в структурах Минобороны, однако наказания избежал.
Главной обвиняемой по делу "Оборонсервиса" была директор департамента имущественных отношений Минобороны России Евгения Васильева. Она получила пять лет тюрьмы, но добилась условно-досрочного освобождения.
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