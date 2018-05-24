Заслуженный врач взвыл от соседства с Сердюковым и Васильевой

На экс-министра обороны Анатолия Сердюкова жалуются соседи по дому №6 в Молочном переулке Москвы. Жильцы недовольны непомерными счетами за коммунальные услуги.

После того как Сердюков стал главой ТСЖ дома, стоимость коммуналки там выросла вдвое. К слову, здесь же проживают его родные и экс-начальник департамента имущественных отношений Минобороны Евгения Васильева. Они занимают пять квартир.

С соседями, всемирно известными врачами-хирургами, Анатолий Сердюков общается только через суд. Одними из таковых является семья Александра Тепляшина, который раньше сам возглавлял ТСЖ этого дома, сообщает Bfm.ru. Он – один из пяти лучших пластических хирургов мира, консультирующий королевских особ и госдеятелей.

По словам Тепляшина, через месяц после того, как ТСЖ возглавил Сердюков, его счет за квартиру увеличился до 112 тысяч рублей в месяц вместо обычных 52. В частности, жильцам включили в платежку чистку дверных ковриков за 27 тысяч в месяц.

Попытки урегулировать ситуацию и снизить счета тщетны. Фигурант дела "Оборонсервиса" с соседями общаться отказывается. Более того, Сердюков пытается взыскать с них через суд миллион рублей долга.



Кроме того, ежемесячные взносы на капремонт ТСЖ плюсует к коммуналке и кладет на единый счет. По словам главы попечительского совета Ассоциации компаний, обслуживающих недвижимость, Сергея Крекова, это серьезное нарушение. "Он оплачивается отдельной строкой: этот взнос – целевой, он должен быть выделен в платежном документе", – заявил эксперт.

В свою очередь юрист, специалист по проблемам ТСЖ и ЖКХ Константин Крохин говорит, что если у жильца есть счетчик, который прошел поверку, то ТСЖ не имеет права не принимать показания. "Вы вправе сделать контррасчет и не платить и потом в суде доказывать, что вот были показания, вы их вовремя сдавали, а вам не начисляли… Скорее всего, им включают еще общедомовое потребление воды и, наверное, общедомовые какие-то услуги", – поделился эксперт.

Добиться своего проживающим в данном доме, похоже, будет нелегко. Специалисты отмечают, что для жильцов подобных товариществ собственников жилья нет законодательных ограничений на ежемесячную оплату.