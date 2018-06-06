Сердюкова назначили на высокую должность
Известный по скандалу о мошенничестве в компании "Оборонсервис" бывший глава Минобороны Анатолий Сердюков занял еще один высокий пост. О том, что Сердюков вошел в бюро, объявил председатель Союза машиностроителей России, гендиректор Ростеха Сергей Чемезов.
По данным РИА Новости, в состав бюро Союза машиностроителей включены, в частности, представители "Уралвагонзавода", "АвтоВАЗа" и "Рособоронэкспорта". Кроме того, его членами являются политики, ученые, бизнесмены и банкиры.
Анатолий Сердюков сейчас занимает несколько высоких должностей в крупных компаниях. В частности он входит в советы директоров "Объединенной авиастроительной корпорации", "КамАЗа" и "Вертолетов России". Кроме того, экс-министр возглавляет аналогичную структуру в "Роствертоле".
Пост главы Минобороны Сердюков занимал с февраля 2007-го по ноябрь 2012 года. Незадолго до отставки он проходил свидетелем по делу о мошенничестве на сумму более трех миллиардов рублей в компании "Оборонсервис".
Коррупции в #Минобороны при #Сердюков'е не было - #Васильева http://t.co/vMu0rMU11m pic.twitter.com/KoLFU3f2FZ— Телеканал 360° (@360tv) 30 апреля 2015 г.
Как писали Dni.Ru, на экс-министра обороны Анатолия Сердюкова жалуются соседи по дому №6 в Молочном переулке Москвы. Жильцы недовольны непомерными счетами за коммунальные услуги.
После того как Сердюков стал главой ТСЖ дома, стоимость коммуналки там выросла вдвое. В этом же здании проживают его родные и экс-начальник департамента имущественных отношений Минобороны Евгения Васильева. Они занимают пять квартир.
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