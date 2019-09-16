Евгения Васильева судилась за право называться матерью

Бывший начальник департамента имущественных отношений Министерства обороны России Евгения Васильева – многодетная мать. Чтобы носить это звание, супруга государственного советника Анатолия Сердюкова проделала тяжелый путь.

Недавно закончилось судебное разбирательство в Мещанском суде Москвы, в котором Васильева выступила в роли истца. На месте ответчика был Хамовнический ЗАГС, который отказался регистрировать Евгению матерью суррогатного ребенка. Отказ они обосновали тем, что правила учреждения не предусматривают такого понятия.

Кроме того, ЗАГС подтянул в дело компанию "Свитчайлд", где нашли физиологическую мать ребенка. В итоге суд встал на сторону Васильевой, признав ответчиков виновными.

Благодаря этому супругу Сердюкова официально признали матерью троих детей. Трехлетнего Николая и двухлетнюю Татьяну она выносила самостоятельно. Младшего ребенка родила суррогатная матерь.

Отметим, что малыши носят фамилию Евгении, а не ее мужа. Но хотя бы отчество досталось им от отца.

Напомним, весной 2015 года Васильеву осудили на пять лет заключения за многомиллионные хищения при продаже имущества Минобороны. Расследование и судебный процесс по делу "Оборонсервиса" длились несколько лет. Все это время Евгения сидела под домашним арестом. В деле фигурировал и Сердюков, который из-за коррупционного скандала лишился поста министра обороны. Именно в то время стало известно об их романе. В 2018 году поступила информация, что пара официально зарегистрировала свои отношения.