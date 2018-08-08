Сердюков влип в историю после свадьбы с Васильевой

Бывшему министру обороны Анатолию Сердюкову пришлось раскошелиться. Суд взыскал с него задолженность за охрану квартиры.

Мировой суд в Москве рассмотрел дело о долге перед ФГУП "Охрана" за услуги сигнализации. Владелец одной из столичных квартир не уплатил 865 рублей.

Ответчиком оказался экс-министр обороны Анатолий Сердюков. Он проживает в апартаментах в Молочном переулке вместе с фигуранткой дела о многомиллионных хищениях в "Оборонсервисе" Евгенией Васильевой.

Отметим, что Сердюков является председателем ТСЖ элитного комплекса. Он по должности обязан следить за тем, чтобы жильцы вовремя оплачивали услуги, напоминает Telegram-канал Mash.

Недавно появились слухи о свадьбе экс-министра с бывшей подчиненной Евгенией Васильевой, но Анатолий Эдуардович отказался их комментировать. По сведениям некоторых СМИ, пара занимает второй, третий и часть четвертого этажа. Всего в их квартире 13 комнат.

Теперь супругам придется напрячься и выплатить "неподъемный" долг. По официальным данным, в прошлом году Сердюков заработал 60 миллионов рублей, пишет Life.ru.

Напомним, что Анатолий Сердюков занимал пост министра обороны в 2007-2012 годах. После отставки он стал фигурантом уголовного дела о хищениях в структурах Минобороны.

Наказания бывший чиновник избежал. Главной обвиняемой по делу "Оборонсервиса" была директор департамента имущественных отношений ведомства Евгения Васильева.