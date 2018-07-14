Свершилось: Евгения Васильева вышла замуж за Анатолия Сердюкова

Бывший министр обороны России Анатолий Сердюков и экс-чиновница российского военного ведомства Евгения Васильева стали мужем и женой, рассказал телеведущий Андрей Малахов. Слухи об этом романе ходили уже давно.

В своей авторской колонке в журнале StarHit телеведущий Андрей Малахов рассказал о том, что бывший министр обороны России Анатолий Сердюков и экс-начальник департамента имущественных отношений Минобороны Евгения Васильева связали себя узами брака. Журналист кокетливо отметил, что переживает за семейное счастье новобрачных.

"Дело в том, что во время интервью с Евгенией Васильевой в Молочном переулке (ее ногу украшал тогда электронный браслет) я забыл коричневый галстук от Тома Форда. Так что, если Анатолий Эдуардович увидит среди сумок Chanel мужской галстук, пусть не беспокоится", – отметил Андрей Малахов.

Отметим, слухи о том, что двух бывших высокопоставленных чиновников связывают романтические отношения, ходили уже давно. Однако никаких официальных подтверждения этим разговорам так и не поступало. При этом многие из тех, кто с интересом следил за личной жизнью Евгении Васильевой с нетерпением ждали, когда же пара из просто двух влюбленных станет семьей.

Напомним, что экс-глава департамента имущественных отношений Минобороны Евгения Васильева была осуждена на пять лет заключения по обвинению в хищении. Через месяц была удовлетворена ее просьба об условно-досрочном освобождении. Большую часть срока бывшая чиновница провела под домашним арестом, регулярно привлекая к себе внимание общественности и СМИ творческими порывами.