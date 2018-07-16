Садальский рассказал о детях Сердюкова и Васильевой
Артист отреагировал на новость о заключении брака в своем стиле – иронически и хлестко. "Расписались!? Есть же на свете любовь! Горько!!!" – написал актер.
Садальский отметил, что ему хочется получать больше подобных известий. Он напомнил, что Сердюков долго ждал Васильеву, намекнув на арест чиновницы за ее аферы.
Актер назвал молодоженов "предприимчивыми" и "талантливыми" людьми. Также он сделал предположение об их будущих наследниках. "Уверен, что общие детишки вырастут честнейшими людьми. Тоже станут министрами, будут похитрее и уже не попадутся так вот запросто", – заключил Садальский.
Бывший министр обороны Анатолий Сердюков и экс-чиновница российского военного ведомства Евгения Васильева стали мужем и женой. Об этом рассказал телеведущий Андрей Малахов.
Напомним, что экс-глава департамента имущественных отношений Минобороны Евгения Васильева была осуждена на пять лет заключения по обвинению в хищении. Через месяц ее условно-досрочно освободили. Большую часть срока женщина провела под домашним арестом.
Артист рассказал о случившемся Dni.Ru
Артист попал в неловкую ситуацию
Артист высмеял "долгожданную" свадьбу чиновников
Футболист избавляется от элитной недвижимости