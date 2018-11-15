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Криштиану Роналду

Футболист
Криштиану Роналду
  • Дата рождения: 5 февраля 1985
  • Место рождения: Фуншал, Португалия
  • Знак зодиака: Водолей
  • Рост: 185
  • Вес: 80
  • Дети: Криштиану-младший

Криштиану родился в семье Марии Долореш душ Сантуш Авейру и Жозе Диниша Авейру. Он был четвертым ребенком в семье после старшего брата Угу и двух сестер, Эльмы и Лилианы Кати. Родители назвали мальчика в честь Рональда Рейгана, так как глава семейства был поклонником тогдашнего президента США.

Профессиональную карьеру Криштиану Роналду начинал в лиссабонском "Спортинге", откуда в 2002-м перебрался в английский "Манчестер Юнайтед". Именно под руководством Алекса Фергюсона португалец получил мировую известность, выиграв множество как личных, так и командных титулов. В 2009 году манкунианцы продали Роналду в мадридский "Реал" за рекордные 90 миллионов евро.

За свою карьеру Криштиану трижды выигрывал "Золотой мяч", который вручается лучшему игроку мира, трижды побеждал в Лиге чемпионов, а также стал обладателем огромного количества других наград. Летом 2016 года он привел сборную Португалии к победе на чемпионате Европы.

Что касается личной жизни Роналду, то официально его последней девушкой была российская супермодель Ирина Шейк. Они провстречались несколько лет, объявив о расставании в начале 2016 года. Португальцу регулярно приписывают романы с множеством известных красоток, однако большинство из этих сплетен никак не подтверждались.

Кроме того, давно ходят слухи, будто Криштиану гей. Папарацци неоднократно заставали его в объятиях полуголых накачанных мужчин. СМИ приписывали ему роман с кикбоксером Бадром Хари. В Сети есть снимки, где марроканец держит португальца на руках. Также разговоры о гомосексуальности Роналду подогревает тот факт, что у него есть сын Криштиану-младший, которого ему родила неизвестная женщина. Общественность смущает то обстоятельство, что футболист скрывает имя матери ребенка.

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Роналду прилюдно вышел из себя
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