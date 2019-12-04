Криштиану Роналду разнесли за показушную выходку

Накануне в Париже состоялась церемония вручения награды "Золотой мяч" 2019 года. В тройке победителей оказались капитан каталонской "Барселоны" Лионель Месси, защитник "Ливерпуля" Вирджилу ван Дейк и игрок туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду.

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