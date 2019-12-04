Криштиану Роналду разнесли за показушную выходку

Месси занял почетное первое место, а Роналду замкнул тройку лидеров. Судя по всему, такой поворот событий задел португальского футболиста – он не явился не церемонию за своей бронзой.
Многих этот поступок возмутил до глубины души. Особенно бронзового призера чемпионата мира 1966 года, заслуженного мастера спорта СССР Анзора Кавазашвили.
Обладатель кубка считает, что третье место в соревновании такого уровня – повод для гордости. За такую честь стоит только благодарить, особенно Роналду в его 34 года.
"Никто не имеет права обижаться, если находится в лидирующей группе. Значит, зазнался мальчик уже. Он на спаде и должен благодарить Бога, честно говоря, что в таком возрасте в тройку сильнейших попал", – отметил Кавазашвили.
По словам Анзора, Лионель и Криштиану на протяжении долгого времени остаются лучшими футболистами, поэтому обижаться никому из них не стоит, сообщает НСН. Заслуженный мастер спорта утверждает: если они попадают в число лидеров с первого по третье или по пятое место, это очень достойно.
"Хотя заметно, что у Роналду в последнее время появилось какое-то свое отношение к выборному методу определения лучшего", – подчеркнул Кавазашвили.
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