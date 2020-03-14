"Потерял близкого человека": коронавирус поразил Криштиану Роналду

Игрок "Ювентуса" прокомментировал ситуацию с распространением инфекции. Криштиану Роналду в своем инстаграм-аккаунте заявил о необходимости заботы друг о друге.
Футболист призвал болельщиков прислушаться к рекомендациям врачей и властей, чтобы избежать заражения коронавирусом. По его словам, именно забота о жизни должна стоять на первом месте.
"Обращаюсь к тем, кто потерял близкого человека", – написал Криштиану Роналду. Он отметил, что поддерживает всех тех, кто борется со страшной инфекцией, атаковавшей мир. Это и сами больные, и их семьи. В пример футболист привел своего коллегу по команде Даниэле Ругани.
Как писали "Дни.ру", Ругани вышел на связь с болельщиками после того, как тревожная новость о нем облетела Сеть. Футболист в соцсети рассказал о том, что чувствует себя хорошо.
Также в своей публикации Криштиану Роналду выразил поддержку медикам. Напомним, вспышка коронавируса была отмечена в декабре 2019 года в китайском Ухане. От инфекции погибли уже более пяти тысяч человек, 70 тысяч выздоровели. Всего заболевших на 14 марта более 135 тысяч.
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