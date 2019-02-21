Роналду прилюдно вышел из себя

Португальский футболист ответил на обидные кричалки в свой адрес, прозвучавшие во время матча итальянского клуба "Ювентуса" и испанского "Атлетико". Видеозапись реакции Криштиану Роналду появилась в Сети.

Во время игры болельщики команды "Атлетико" стали говорить обидные речевки в адрес нападающего "Ювентуса", призывая его заплатить налоги. Это была отсылка к январскому судебному слушанию в отношении спортсмена по делу о неуплате обязательных платежей, когда он еще играл за команду "Реал".

Во время матча Криштиану Рональду показал болельщикам пять пальцев. После этого он вновь сделал этот жест при журналистах. Футболист объяснил, что завоевал пять кубков Лиги чемпионов, в то время как "Атлетико" – ни один. Матч 1/8 финала Лиги чемпионов завершился победой испанского клуба со счетом 2:0, передает Lenta.ru.