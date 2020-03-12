Партнер Криштиану Роналду заразился коронавирусом

По данным на 12 марта, коронавирусом заразились более 120 тысяч человек. В это число вошел и итальянский футболист Даниэле Ругани, который состоит в одном клубе с Криштиану Роналду. О том, что в организме спортсмена обнаружили COVID-19, сообщается на сайте "Ювентуса".
У Даниэле нет никаких симптомов, однако футболиста пришлось изолировать от окружающих. Сейчас проверяют всех, кто недавно виделся с Ругани.
Как только новость облетела интернет, спортсмен решил сообщить о самочувствии. В своем инстаграм-аккаунте он опубликовал пост и рассказал, что у него все хорошо.
"В этот момент я чувствую еще большую обязанность поблагодарить всех врачей и медсестер, которые борются в больницах, чтобы справиться с этой чрезвычайной ситуацией. Я призываю всех уважать правила, потому что этот вирус не делает различий! Давайте сделаем это для себя, своих близких и тех, кто нас окружает", – написал он.
Даниэле стал членом "Ювентуса" в 2015 году. За пять лет футболист сыграл 94 матча и получил множество титулов. Он является четырехкратным чемпионом страны, три раза получал Кубок Италии и два раза – суперкубок.
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