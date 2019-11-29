Сделано громкое заявление о романе Роналду с мужчиной

"Звезда футбола станет зарабатывать еще больше не только в спорте, но и за счет новых рекламных контрактов. Но ценой всему этому станет личная жизнь футболиста. Казалось бы, идеальные отношения с испанской топ-моделью Джорджиной Родригес могут треснуть по швам и причиной этому будет не только кармическая расплата за успех, но и третий человек в их союзе, и скорее всего, им станет мужчина…", – заявил Дмитрий Еромолаев.
Роналду не раз подвергался нападкам со стороны папарацци, пытающихся запечатлеть его с близкими друзьями на отдыхе и обвиняющих его в нетрадиционной сексуальной ориентации. И совсем скоро всемирно известному футболисту грозит новый повод тщательно скрывать свою личную жизнь. "По звездной карте у Роналду очень высокий уровень сексуальной энергии, что и является причиной его многочисленных и порой беспорядочных половых связей, которые и стали главной причиной расставания с Ириной Шейк в прошлом", – добавил астролог.
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