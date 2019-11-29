Сделано громкое заявление о романе Роналду с мужчиной

Рак у Анастасии Заворотнюк Звездный Инстаграм Форум Новости "Дома-2" Эксклюзив

Топ новостей

Официальное заявление близких после известия о смерти Анастасии Заворотнюк
Катались по полу: Басков и Крутой сцепились на глазах у кричащих от ужаса звезд
"Держат народ за дураков": вскрылся чудовищный обман Пугачевой
"Я его любовница": скандал с двойной жизнью Плющенко получил продолжение
Фадеев перед смертью дал важное наставление сыну
партнеры
Пятница 29 ноября
Лента новостей
06:20
Человек пророссийских взглядов: рядом с Зеленским нашли "агента Путина"
20:34
Развенчан миф о самой модной диете
19:21
В лесопарке Екатеринбурга было найдено тело маленького ребенка
19:05
Защитники Березовой рощи в Екатеринбурге обратились за помощью к правительству
18:33
Сдавший Зеленский попал в полную зависимость от Путина
18:19
"Вы невеста?": Бочкарева спровоцировала слухи о замужестве
17:55
"Это его последний шанс": сыну Сафронова срочно требуется операция
17:28
"Посажу": пилот Путина показал чудеса мастерства в жутких условиях
17:22
"Вышел едва живой": Корчевников о выматывающей ночи с известной актрисой
17:01
В Иркутской области медсестра жестоко издевалась над ребенком-инвалидом
16:56
"Дни.ру" дарят билеты: концерт Стаса Обухова
16:40
Тарзан достал из трусов горячий агрегат (видео)
16:40
"У меня пушок вырос": Гагарина поделилась сокровенным секретом
16:28
Скрывал десять лет: Шепелев раскрыл внебрачного сына звезды российских сериалов
16:04
ПНС по указке США голословно причислило российских пленников к ЧВК "Вагнера"
16:01
Разведенная Буланова сцепилась с Власовой на свадьбе
16:00
Как выбрать самую вкусную хурму
15:59
Российские силовики показали задержание особо опасной банды (Видео)
15:55
"Какая гадость!": Подольскую опустили ниже плинтуса
15:55
Разинувшим рот на Донбасс и Крым украинцам щелкнули по носу
15:44
"Третьим будешь?": как устроить оргию по всем правилам
15:41
"У ребенка может быть травма!": Оксана Воеводина рассказала о проблемах в личной жизни
15:37
Летающая эконом-классом Бородина рассказала о баснословных тратах на отдых
15:37
Под Петербургом после укола скончался школьник
15:31
Связавшая жизнь с алкоголем Бузова попала на деньги
15:26
Вячеслав Моше Кантор: Антисемитизм – это ненависть, не знающая границ
15:25
Подмосковные врачи спасают жизнь изувеченного живодером кота
15:14
"Какой ужас!": сильно сдавшего Панина перепутали с допившимся до ручки бомжом (Фото)
15:06
"Стахановским темпом": опозорившемуся Зеленскому пообещали переворот
15:02
В Нижнем Новгороде единороссы помогли восстановить газоснабжение
14:55
"Это восхищает": известная супермодель возбудила народ обнаженкой
14:54
"Я была под постоянным контролем": молодая жена о невыносимой жизни в семье Краско
14:49
Бабкина довела россиян до исступления экспериментами с внешностью
14:40
Под Москвой живодер изувечил кота и выкинул на помойку
14:33
"Есть яйца Фаберже, а есть обычные яички": Бородина об унизительном сравнении с Собчак
14:28
"Старый торговец фруктами!": Пригожина смешали с грязью
14:25
Религиозные фанатики зверски убили собственного ребенка
14:18
"10-15 миллионов": названа стоимость памятника на могиле Началовой
14:17
Куда сходить в Москве: афиша на неделю
14:07
Светлана Ходченкова дала эффектный ответ на вопрос о беременности
13:49
В Карелии при пожаре погиб ребенок
13:43
Зеленского втянули в международный скандал
13:32
В Петербурге мужчина в наушниках попал под поезд
13:25
Министр обороны не сдержала слез после жуткой трагедии (видео)
13:15
Известного адвоката нашли мертвым в Москве
13:03
Отправится за решетку? Положение Порошенко резко ухудшилось
12:55
За два дня в "ЕР" обратились десятки тысяч граждан
12:53
Жесткий и закрытый: коллеги высказались о Владимире Машкове
12:48
Россия опустилась в рейтинге FIFA
12:46
Валерия пришла в экстаз от одетой в мужское Савельевой
12:30
Москвичей предупредили о резком похолодании
12:23
Собянин рассказал о принятом Мосгордумой бюджете Москвы
12:11
"На интимном месте?" Цымбалюк-Романовская рассекретила тату с лицом Джигарханяна
12:11
Знаменитого хоккеиста втянули в скандал с похищением детей
12:03
Макрона поддержали за диалог с Путиным
11:56
"Секс – больная тема": что скрывают Цекало и его молодая жена
11:49
Зарабатывает миллиарды: хапуга Лукашенко сел на шею Путину
11:48
Пьяная москвичка напала на полицейского и разбила стекло машины
11:36
Принц Чарльз намерен отобрать престол у королевы Елизаветы
11:27
"И жил грешно, и умер смешно": Сафронов о судьбе засосанного в унитаз сына
11:21
Главу Минздрава Ростовской области задержали сотрудники ФСБ
11:06
"Еще не сдохла": новые подробности о состоянии облысевшей жены Солнцева
11:02
Меланье Трамп публично надавали пинков
10:52
Как завоевать мужчину-Водолея
10:52
Врач посоветовал пациентке съездить к мощам для исцеления
10:37
Лыжные гонки и концерт DJ Smash: в Дмитрове пройдет фестиваль "Спорт! Снег! Смех!"
10:37
Надежда Савченко обматерила журналиста
10:31
Названа безопасная доля алкоголя для обоих полов
10:28
Что стало с внучкой-сиротой после смерти Александры Назаровой
10:04
Двое погибших: на пивоварне в Пятигорске прогремел взрыв
10:00
Крупные суммы: какие алименты на детей получает Барановская
09:56
В США Зеленского подманили пряником перед встречей с Путиным
09:41
Стало известно имя обладателя "Золотого мяча"
09:36
Близкие отказались прийти к сраженному инсультом Николаю Носкову
09:27
"Кто-то лает, вякает": Дзюба дал достойный ответ обматерившим его фанатам (видео)
09:26
На Украине признали собственные корабли консервными банками
09:21
Не дождалась операции: в России умерла годовалая пациентка Каабака
08:36
"Беременна!": Брежнева раскрыла все карты
08:34
"Мы уже дома!": 12-летняя дочь Юлии Началовой показала новорожденного ребенка
08:34
"Господи!": Асмус попала в беду на съемках
08:00
Солист Uma2rman станет отцом в шестой раз
06:40
Достойная смена: Зеленский побил антирекорд Порошенко
06:39
"Масса спекуляций": в скандале Шаляпина и Цымбалюк-Романовской поставлена точка
04:36
Народ собирает деньги для мужа Рапунцель из шоу "Дом-2"
02:31
"Она живой человек": затравленную Ротару пожалели в России
00:08
Вскрылись данные о беременности Маркл
22:01
"Ну не надо этот хвост": Волочкову умоляют выкинуть искусственные волосы
21:50
"Наша новая суррогатная мать": сбежавший от Цымбалюк-Романовской Шаляпин сделал заявление
21:46
Соскучилась по славе: появившейся из небытия Ветлицкой вынесли жесткий вердикт
21:33
Объявлены сенсационные итоги встречи Путина и Зеленского
21:31
В Москве уличенная в интимной переписке в мужчиной школьница найдена мертвой
21:29
"Как вы достали": возлюбленную Тимати поймали на бесстыдном вранье
21:26
Представители всех фракций МГД поддержали бюджет Москвы
21:06
В Москве водитель такси врезался в остановку и скрылся с места ДТП
20:58
"Себе на уме": раскрыто истинное лицо Меланьи Трамп
20:56
Кого из звезд шоу-бизнеса ждали на гей-шабаше Собчак
20:47
В Ноябрьске живодер таскал своего пса привязанным к движущемуся авто
20:28
Застрявший в туалете сын Сафронова взорвался после подлых насмешек
20:19
Собчак показала главную комнату своего роскошного гнездышка с Богомоловым
20:14
Москвичка рассказала о новом виде мошенничества в столичных кальянных
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Компания Руслана Байсарова завершает строительство тоннеля на БАМе
Как справиться с детской ревностью
"Ее проблемы!": Шаляпин рассказал о ревности Цымбалюк-Романовской
"Наша новая суррогатная мать": сбежавший от Цымбалюк-Романовской Шаляпин сделал заявление
"У ребенка может быть травма!": Оксана Воеводина рассказала о проблемах в личной жизни
Как завоевать мужчину-Козерога
Шоу-бизнес

Сделано громкое заявление о романе Роналду с мужчиной

Криштиану Роналду. Фото: www.globallookpress.com
Дмитрий Ермолаев

Дмитрий Ермолаев блогер

 Астролог, хиромант, нумеролог
2020 год обещает Криштиану Роналду новые взлеты в карьере. По прогнозам астролога, хироманта и нумеролога Дмитрия Ермолаева, португальского футболиста ждет громкий роман с мужчиной и еще большие успехи в карьере с перспективой на ближайшие два года.  
прочитано 453 раза

"Звезда футбола станет зарабатывать еще больше не только в спорте, но и за счет новых рекламных контрактов. Но ценой всему этому станет личная жизнь футболиста. Казалось бы, идеальные отношения с испанской топ-моделью Джорджиной Родригес могут треснуть по швам и причиной этому будет не только кармическая расплата за успех, но и третий человек в их союзе, и скорее всего, им станет мужчина…", – заявил Дмитрий Еромолаев.

ПО ТЕМЕ

"Все очень сложно!": обескураженный Роналду разрыдался в эфире телепередачи (видео)

 Криштиану Роналду

Криштиану Роналду Футболист

Роналду не раз подвергался нападкам со стороны папарацци, пытающихся запечатлеть его с близкими друзьями на отдыхе и обвиняющих его в нетрадиционной сексуальной ориентации. И совсем скоро всемирно известному футболисту грозит новый повод тщательно скрывать свою личную жизнь. "По звездной карте у Роналду очень высокий уровень сексуальной энергии, что и является причиной его многочисленных и порой беспорядочных половых связей, которые и стали главной причиной расставания с Ириной Шейк в прошлом", – добавил астролог.

29 ноября 2019, 04:47

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

Сдавший Зеленский попал в полную зависимость от Путина
Разинувшим рот на Донбасс и Крым украинцам щелкнули по носу
Макрона поддержали за диалог с Путиным
В США Зеленского подманили пряником перед встречей с Путиным

Шоу-бизнес

Отсутствие морщин у Бабкиной получило странное объяснение
Лорак довела Навку до слез
Дана Борисова рассказала о пьянке на морозе
Шикующий Тарасов выделил на жизнь дочери копейки

Проишествия

Религиозные фанатики зверски убили собственного ребенка
Ампутировали руки: подробности жуткого ДТП с россиянами в Доминикане
Запад попался на наглой лжи о Сирии
Последствия страшного стихийного бедствия попали на видео

Lifestyle

Известная актриса скончалась в Испании
Леди Гага и Билли Айлиш стали номинантами премии "Грэмми"
"Красиво сделано": Мединский высказался о скандальном фильме с Асмус
Катрин Денев срочно госпитализировали в Париже
Шоу-бизнес

"И жил грешно, и умер смешно": Сафронов о судьбе засосанного в унитаз сына

Парень неудачно сходил в туалет по малой нужде

Шоу-бизнес

"Мы уже дома!": 12-летняя дочь Юлии Началовой показала новорожденного ребенка

В семье девочки случилось пополнение
Шоу-бизнес

"На интимном месте?" Цымбалюк-Романовская рассекретила тату с лицом Джигарханяна

Киевская пианистка о наколке бывшего мужа
Шоу-бизнес

Жесткий и закрытый: коллеги высказались о Владимире Машкове

Накануне у артиста был день рождения

Гороскоп

Как завоевать мужчину-Водолея
Как завоевать мужчину-Козерога
Гороскоп на декабрь
Как завоевать мужчину-Стрельца

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Знаменитого хоккеиста втянули в скандал с похищением детей
"Кто-то лает, вякает": Дзюба дал достойный ответ обматерившим его фанатам (видео)
"Уже не нужно называть скотов скотами": Уткин жестко высказался после скандала с допингом
Россию хотят отстранить от Олимпиады

Регионы

Такого еще не было: у Крымского моста произошло поразительное событие
В Сети появилось видео спасения испугавшегося животного
Жуткие детали стрельбы в Благовещенске попали на видео
Напавшим на Крымский мост украинцам дали отпор
© 2015-2019 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru