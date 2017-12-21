"Утопивший" в бочке таксу Рогозин взбесил россиян

Скандал с бывшей женой Джигарханяна Новости "Дома-2" Олимпиада-2018 Тесты и опросы Подарки на Новый год

Самое читаемое

У севшей в лужу Собчак большие проблемы
Раскрыт обман в секс-скандале с Волочковой
Бездарная Максакова пошла по стопам Шурыгиной
Поплавская врезала перебравшей Бузовой
Долина после родов покидает Россию
партнеры
Четверг 21 декабря
Лента новостей
09:38
Ведущий Соловьев объявил о свадьбе с молодой актрисой
09:33
Порошенко дорвался до денег Коломойского
09:22
В Москве пройдет заседание Ялтинского форума
09:10
Красавице-модели отрезали ногу из-за тампона
08:44
Сексапильной Анфисе Чеховой исполнилось 40 лет
08:31
Помощник премьера Украины оказался "шпионом из России"
21:52
Кадыров дал жесткий ответ на санкции США
21:30
Похищение годовалой девочки попало на видео
21:08
Ушлой товарке Цымбалюк-Романовской предъявили серьезное обвинение
20:44
В элитном поселке коммунальщики покрасили снег (видео)
20:30
Каждому восьмому россиянину грозит страшная смерть
20:10
Бузова и Бородина устроили провокацию
19:58
Актер Иншаков сделал странное заявление после "операции"
19:28
Чемпионат мира под угрозой срыва из-за секс-скандала
19:27
В центре Москвы "заминировали" торговый центр "Охотный ряд"
19:08
Волочкова грязно выругалась из-за подлого любовника
19:07
Елизавета Боярская застыла во времени
18:50
Порошенко опостылел европейским лидерам
18:40
Актер Иншаков в тяжелом состоянии попал в реанимацию
18:35
One&Only: отдых наедине с собой
18:25
На Трехгорке подготовились к зиме
18:09
Спасение обреченного на мучительную смерть кота попало на видео
18:07
Собчак готова броситься в ноги несчастным украинцам
18:03
У России появился влиятельный заступник
18:02
На шахте в Кузбассе произошло обрушение
17:28
Как научиться разгадывать сон
17:12
Брыльска обрушилась с оскорблениями на Жириновского
17:09
Умирающему Джигурде запретили ходить
16:36
Актриса Ирина Рахманова распухла до неузнаваемости
16:33
Опасные иллюзии любви
16:22
Муж предпочел Навке акробата
16:13
Заморозка накопительной части пенсии продлена до 2020 года
16:03
В здании МГУ ищут бомбу
16:02
Зачем Первый канал издевается над телезрителями
15:44
Миро раскрыла секрет родившей Курниковой
15:41
Россиянка потеряла семерых детей из-за волос сына
15:38
Володин: главное в предвыборной кампании – гражданская позиция
15:19
Оскандалившаяся Цымбалюк-Романовская открывает новую лавочку
15:11
В Сочи наградили лучшие инновационные кейсы
14:56
Дешевый борщ напугал Центробанк
14:52
Малинин после исчезновения дочери: Люди! Вас опять обманули!
14:45
В Северном Бутово школьники избили мужчину
14:38
Адвокаты "Югры" оспорят вердикт Арбитражного суда
14:36
Как сохранить бодрость зимой
14:31
Глобальный сбой в супермаркетах оказался опасным для россиян
14:10
Ковальчук ушла из дома после ссоры
14:07
Киев готовит Донбассу "дождь из бомб"
14:05
Жители села отвоевали у чиновников полувековую елку
13:46
Осужденному Улюкаеву вернут 600 миллионов
13:43
Белоруссия подложила России свинью под Новый год
13:37
Известный ведущий беспардонно набросился на шикарный бюст Кошкиной
13:34
На Москву надвигается мороз
13:32
Чудовищные волдыри изуродовали участника "Дома-2" (фото)
13:19
В Крыму жестко ответили на нелепый демарш Порошенко
13:10
Шатунов потребовал безумных почестей от Первого канала
13:08
Найден легкий способ бросить курить
12:53
Футболисты принесли в жертву быка (фото)
12:49
Неожиданное признание матери четырех детей Екатерины Климовой
12:38
У известного спортсмена украли унитаз (фото)
12:37
У гулявшей с собакой матери двухлетний ребенок сварился в ванне
12:36
Джигурда в тяжелом состоянии после приступа
12:23
Найдено неожиданное природное лекарство от рака
12:10
В Москве на уроке физкультуры школьник сломал шею
12:06
Шепелев опустился до "Дома-2"
12:04
"Москва-Сити" стала новой точкой притяжения на карте столицы
12:01
Россиян предупредили о вспышке страшного заболевания в США
11:54
Госдума ужесточила наказание за телефонный терроризм
11:39
Женившиеся в декабре чаще расходятся
11:39
Как правильно выбрать елку к Новому году
11:35
SOS-терапия: худеем к Новому году
11:33
Лучшие новогодние елки для детей
11:11
Россияне шокированы известием о внезапной смерти Билана
10:52
Бывший муж уступил отравившейся Дане Борисовой
10:52
Глава ФСБ нашел оправдание сталинским репрессиям
10:46
Школьников пустили на базу "Стрижей"
10:44
Сок приводит к ужасной болезни у детей
10:23
Галкин не сразу смог "пожениться" с Меньшовой
10:15
Ученые: размер пальца мужчины имеет значение
10:06
Кто подло предал Россию в ООН
09:52
В Москве со стрельбой украли из машины 4,3 млн рублей
09:38
Забитая мужем-садистом шесть часов звала на помощь
09:32
Раскрыта причина необъяснимого бесплодия
09:32
В Москве автомобиль протащил 30 метров сбитого на зебре ребенка
09:28
Новорожденный сын Малахова попал в ЧП
09:18
На востоке Москвы мужчине переломали ребра
09:02
Травля подорвала здоровье выступившего в бундестаге школьника
09:01
Трясущегося Трампа заподозрили в наркомании
08:43
Адвокат: Виталина колола мужу сильнодействующие препараты
08:29
Антироссийкая резолюция ООН возмутила Крым
08:24
Следствие по авиакатастрофе с Доктором Лизой затягивается
08:19
Отрубивший жене руки ревнивец в детстве убивал кошек
08:05
Обезглавленную москвичку выкинули из окна на тротуар
21:57
Талызина вынесла вердикт "Иронии судьбы"
21:41
Виторган заступился за "доступную деваху" Собчак
21:30
В московском метро случился сбой
21:24
Что Вы знаете о Брежневе
21:06
Плачущая Бузова закатила сцену ревности коварному ухажеру
21:03
Москвичам посоветовали поменьше хвастаться отпуском
20:47
Калашникова пробивается к прооперированному Звереву
20:36
Страшная кадры сварившихся заживо животных попали в Сеть
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Адвокат: Виталина колола мужу сильнодействующие препараты
Кравец кричит из-за чудовищного гей-скандала с Малаховым
"Парализованная" Бузова ужаснула ногами на "Доме-2"
Ушлой товарке Цымбалюк-Романовской предъявили серьезное обвинение
Виторган заступился за "доступную деваху" Собчак
Россияне шокированы известием о внезапной смерти Билана
Общество

"Утопивший" в бочке таксу Рогозин взбесил россиян

Фото: GLOBAL LOOK press/Jean Michel Labat
Сначала собака – затем более сложные организмы. Так ответил вице-премьер Дмитрий Рогозин пользователям соцсетей, возмущенным показанным опытом с "утоплением" таксы.
прочитано 1349 раз

Опыт над собакой продемонстрировали днем ранее сербскому президенту Александру Вучичу. Жидкостное дыхание – разработка Фонда перспективных исследований. После того, как сюжет показали по телевидению, возмущенные защитники животных посоветовали Рогозину ставить такие эксперименты над собой.

ПО ТЕМЕ

Рогозин поставил Терезу Мэй на место

Рогозин пристыдил Овечкина за отказ от Олимпиады

 Дмитрий Олегович Рогозин

Дмитрий Олегович Рогозин вице-премьер правительства России

На видео показано, как ученые берут собаку и помещают ее вниз головой в сосуд с жидкостью, которая сильно насыщена кислородом. Эксперимент закончился удачно и такса осталась жива после погружения в новую среду, передает "360". Однако некоторые граждане назвали опыт "адом для животного" и писали гневные комментарии.

На своей странице в сети Facebooк вице-премьер отметил, что Вучич попросил "показать ему некоторые разработки Фонда перспективных исследований". По словам Рогозина, все делается для создания технологий спасения людей.

"Сегодняшняя демонстрация одной из технологий, созданных нашим Фондом перспективных исследований, вызвала настоящий ажиотаж. Не хочу разжигать лишние страсти, но под эгидой Фонда действительно идёт колоссальная научно-экспериментальная работа, результаты которой ещё долгое время будут носить сугубо конфиденциальный характер", – написал вице-премьер.

 

Twitter и Facebook Рогозина полны гневных комментариев. Пользователи сочувствуют собаке и не жалеют эмоциональных эпитетов в адрес вице-премьера. Некоторые комментарии, тем не менее, претендуют на объективность.

"В журнале "Техника молодежи" в 70-е писали об этой разработке, в ней также таксу использовали в качестве примера. Вы ничего нового не придумали, похоже на имитацию работы", – написал пользователь Рогозину. На что вице-премьер лаконично ответил: в фильме "Терминатор" тоже показывали робота.

На предложение проводить подобные испытания на себе вице-премьер не обиделся. "Сначала – собака, затем более сложные организмы", – написал Рогозин.

Автор: Андрей Евлампиев21 декабря 2017, 09:03

комментарии

Политика

Порошенко опостылел европейским лидерам
Собчак готова броситься в ноги несчастным украинцам
У России появился влиятельный заступник
Володин: главное в предвыборной кампании – гражданская позиция

Шоу-бизнес

Ведущий Соловьев объявил о свадьбе с молодой актрисой
Бузова сделала предложение Нагиеву
Ушлой товарке Цымбалюк-Романовской предъявили серьезное обвинение
Бузова и Бородина устроили провокацию

Проишествия

Похищение годовалой девочки попало на видео
У гулявшей с собакой матери двухлетний ребенок сварился в ванне
Учительницу отправили в тюрьму за секс с учеником
Гламурная модель сядет на пять лет за откушенное ухо

Lifestyle

Брыльска обрушилась с оскорблениями на Жириновского
Что Вы не знаете о "Титанике"
Лучшие книги для здоровья
Что стало с Александрой из "Москва слезам не верит"
Шоу-бизнес

Калашникова пробивается к прооперированному Звереву

Ей очень хочется поддержать звезду, временно пребывающую не в шоке, а в больничной палате
Шоу-бизнес

Плачущая Бузова закатила сцену ревности коварному ухажеру

Девушка стала жертвой предательства
Шоу-бизнес

Адвокат: Виталина колола мужу сильнодействующие препараты

Защитник Джигарханяна провел расследование
Шоу-бизнес

Шатунов потребовал безумных почестей от Первого канала

Как говорят, артист настаивает и на запредельном гонораре

Гороскоп

Астрологический прогноз с 18 по 24 декабря 2017 года
Преснякову и Красновой предсказали скорый конец
Совет на выходные
Борисова потеряла ребенка после наркоманского срыва

Фоторепортажи

Елизавета Боярская застыла во времени
Нежное фото Арбениной и Лазарева
Мария Порошина после родов показала фигуру
Красивая история любви Курниковой и Иглесиаса

Спорт

Чемпионат мира под угрозой срыва из-за секс-скандала
Футболисты принесли в жертву быка (фото)
Предателю Родченкову придумали оскорбительное прозвище
Перед ЧМ-2018 Мутко устроил охоту на кошек и собак

Регионы

Спасение обреченного на мучительную смерть кота попало на видео
Россиянка потеряла семерых детей из-за волос сына
Забитая мужем-садистом шесть часов звала на помощь
Любимая собака Путина возмутила кота
© 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru