"Утопивший" в бочке таксу Рогозин взбесил россиян

Сначала собака – затем более сложные организмы. Так ответил вице-премьер Дмитрий Рогозин пользователям соцсетей, возмущенным показанным опытом с "утоплением" таксы.

Опыт над собакой продемонстрировали днем ранее сербскому президенту Александру Вучичу. Жидкостное дыхание – разработка Фонда перспективных исследований. После того, как сюжет показали по телевидению, возмущенные защитники животных посоветовали Рогозину ставить такие эксперименты над собой.

На видео показано, как ученые берут собаку и помещают ее вниз головой в сосуд с жидкостью, которая сильно насыщена кислородом. Эксперимент закончился удачно и такса осталась жива после погружения в новую среду, передает "360". Однако некоторые граждане назвали опыт "адом для животного" и писали гневные комментарии.

На своей странице в сети Facebooк вице-премьер отметил, что Вучич попросил "показать ему некоторые разработки Фонда перспективных исследований". По словам Рогозина, все делается для создания технологий спасения людей.

"Сегодняшняя демонстрация одной из технологий, созданных нашим Фондом перспективных исследований, вызвала настоящий ажиотаж. Не хочу разжигать лишние страсти, но под эгидой Фонда действительно идёт колоссальная научно-экспериментальная работа, результаты которой ещё долгое время будут носить сугубо конфиденциальный характер", – написал вице-премьер.





Twitter и Facebook Рогозина полны гневных комментариев. Пользователи сочувствуют собаке и не жалеют эмоциональных эпитетов в адрес вице-премьера. Некоторые комментарии, тем не менее, претендуют на объективность.

"В журнале "Техника молодежи" в 70-е писали об этой разработке, в ней также таксу использовали в качестве примера. Вы ничего нового не придумали, похоже на имитацию работы", – написал пользователь Рогозину. На что вице-премьер лаконично ответил: в фильме "Терминатор" тоже показывали робота.

На предложение проводить подобные испытания на себе вице-премьер не обиделся. "Сначала – собака, затем более сложные организмы", – написал Рогозин.