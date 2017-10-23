В Москве обстреляли квартиру Дмитрия Рогозина

Вооруженный злоумышленник выстрелил в окно квартиры вице-премьера России Дмитрия Рогозина в элитном доме в жилом комплексе "Ближняя дача" на Староволынской улице на западе Москвы. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

По информации "РЕН ТВ", сам инцидент со стрельбой в окно произошел еще 14 октября, уголовное дело было возбуждено спустя пять дней – 19 октября, а широкой общественности стало известно о произошедшем только 23 октября. В результате выстрела разбилось стекло. Никто не пострадал.

Сотрудники правоохранительных органов расценили произошедшее как хулиганство. Дело доверено отделению МВД по району Очаково-Матвеевское. Тем не менее, с учетом статуса владельца квартиры, ход расследования контролируется самим министерством.

Официальных комментариев по поводу произошедшего пока не поступало. Отметим, согласно декларации Дмитрия Рогозина, в квартира на Староволынской улице принадлежит пятерым совладельцам – самому вице-премьеру, его жене, сыну и двум внукам.

Ранее стало известно, что в просторную квартиру на западе Москвы вице-премьер переехал ради внуков. "Семья давно мечтала съехаться, Рогозин и его супруга хотели помогать сыну Алексею и его жене воспитывать внуков – их у них трое. А в этой квартире была такая возможность – фактически это две квартиры, объединенные в одну, поэтому одна часть семьи могла жить на своей половине, другая – на своей, не мешая друг другу", – рассказывал знакомый с ситуацией источник.

Квартиру в Большом Тишинском переулке в центре столицы чиновник без доплаты обменял на более просторное жилье, но на окраине. Партнер Дмитрия Рогозина по сделке хотел жить именно в центре. К тому же переезжать ему предстояло в престижный дом под охраной Федеральной службы безопасности. "Никакой разницы в стоимости там не было, они договорились просто поменяться", – объяснил источник.