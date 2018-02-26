Выборы-2017 Новости Украины Страсти вокруг президента Трампа

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Политика

Это навсегда: Рогозин сделал неутешительный прогноз о будущем России

Фото: Dni.Ru
Вице-премьер России Дмитрий Рогозин уверен, что антироссийские санкции сохранятся навсегда. Политик полагает, что они являются показателем мощи нашей страны. 
прочитано 2308 раз

По словам Рогозина, ограничительные меры снимут, только если Россия снова станет слабой. Он считает, что санкции – это "шанс проявить лучшие черты нашего национального характера".

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 Санкции против России

Сюжеты Санкции против России

Дмитрий Олегович Рогозин

Дмитрий Олегович Рогозин вице-премьер правительства России

"Возрождение национального самосознания России обычно приводит и к быстрому росту ее физических сил. На уровне инстинкта на Западе это никогда никому не нравилось. Санкции – это реакция старого матерого врага на наше усиление", — цитирует чиновника газета "Известия".

Ранее вице-премьер рассказал, что в российской коллегии Военно-промышленной комиссии создали оперативный штаб для обеспечения развития оборонно-промышленного комплекса (ОПК) в условиях усиления санкций, передает "360". По его словам, штаб возглавит зампред коллегии ВПК Олег Бочкарев.

Тем временем США заявили о своем намерении продолжать санкционную политику в отношении России до тех пор, пока не прекратится "агрессивное поведение" Москвы. Кроме того, американский Минфин начал работать с ФБР над новыми ограничениями против нашей страны из-за якобы имевшего место вмешательства россиян в президентские выборы США. О санкциях планируется объявить в течение нескольких недель.

Напомним, президент США Дональд Трамп в августе 2017 года подписал закон о введении санкций против России, Ирана и КНДР. А в октябре прошлого года Белый дом направил в конгресс США перечень российских организаций, которые попали под ограничения.

Автор: Людмила Фоканова26 февраля 2018, 09:10

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