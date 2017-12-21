Песков заступился за "топившего" таксу Рогозина

Реакция некоторых пользователей соцсетей на проведенный Дмитрием Рогозиным эксперимент с таксой вызвала удивление в Кремле. Во-первых, речь идет об уникальной разработке российских ученых. Во-вторых, собака жива и чувствует себя отлично, прокомментировали ситуацию в пресс-службе.

Свойства кислородсодержащей жидкости, которая поможет спасти моряков, терпящих крушение на подводной лодке, российский вице-премьер продемонстрировал накануне сербскому президенту Александру Вучичу. В заснятом на видео опыте в сосуд с разработкой ученых пришлось поместить таксу. Некоторые пользователи соцсетей сочли ролик жестоким, напоминает РИА Новости.

Однако пресс-секретарь президента пояснил журналистам, что ни о каких "пытках" животного во время эксперимента и речи не было, передает "360". "Водой собаку никто не пытал. В бочке не вода, наверное, все-таки. Но вам лучше обратиться к Рогозину. Я честно скажу, не видел, не следил за интернетом в этом плане", – сказал Дмитрий Песков. "Собака-то жива? Жива. Почему такие вопросы?" – удивился пресс-секретарь, общаясь с представителями СМИ.

Как писали Dni.Ru, телевизионный сюжет о визите сербского лидера вице-премьер Дмитрий Рогозин разместил на своей странице в Facebook. "Сегодняшняя демонстрация одной из технологий, созданных нашим Фондом перспективных исследований, вызвала настоящий ажиотаж. Не хочу разжигать лишние страсти, но под эгидой Фонда действительно идет колоссальная научно-экспериментальная работа, результаты которой еще долгое время будут носить сугубо конфиденциальный характер", – написал вице-премьер.

На видео показано, как ученые берут собаку и помещают ее вниз головой в сосуд с жидкостью, которая сильно насыщена кислородом. Эксперимент закончился удачно, и такса осталась жива после погружения в новую среду. Однако некоторые граждане назвали опыт "адом для животного" и писали гневные комментарии. На предложение проводить подобные испытания на себе вице-премьер не обиделся. "Сначала – собака, затем более сложные организмы", – ответил Рогозин. Он подчеркнул, что все делается для создания технологий спасения людей.