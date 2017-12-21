Возмущенный Рогозин резко ответил на обвинения в живодерстве

Вице-премьер России Дмитрий Рогозин ответил на обвинения в живодерстве. Чиновник упрекнул критиков в лицемерии.

"Вы лицемер или по незнанию такое пишете? Мучают собак живодеры ради своего скотского, преступного наслаждения, а наука проводит эксперименты с участием животных для понимания возможности спасения человека в беде или экстремальной ситуации. Ваш вопрос можно было бы адресовать и Сергею Павловичу Королеву, который прежде чем послать человека в космос, проводил подобные исследования с участием собак", – написал в ответ на один из комментариев на своей странице в Facebook Дмитрий Рогозин.

"Эти славные наши друзья спасают жизни, а потому относиться к такого рода исследованиям нужно с пониманием и поддержкой ученых, которые наконец-то решили задачу, над которой работали еще в Советском Союзе. А вот кликушество выглядит в данной ситуации крайне непорядочно", – объяснил он критикам.

Напомним, скандал из-за якобы жестокого отношения с животными разгорелся 20 декабря, когда специалисты Фонда перспективных исследований показали президенту Сербии Александру Вучичу и вице-премьеру России Дмитрию Рогозину новейшую разработку. Технология в буквальном смысле позволяет дышать водой.

На видео показано, как ученые берут собаку и помещают ее вниз головой в сосуд с жидкостью, которая сильно насыщена кислородом. Эксперимент закончился удачно, и такса осталась жива после погружения в новую среду, передает "360". Однако некоторые граждане назвали опыт "адом для животного" и писали гневные комментарии.

В защиту Дмитрия Рогозина высказался пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. "Водой собаку никто не пытал. В бочке не вода, наверное, все-таки. Но вам лучше обратиться к Рогозину. Я честно скажу, не видел, не следил за интернетом в этом плане", – сказал Дмитрий Песков. "Собака-то жива? Жива. Почему такие вопросы?" – удивился пресс-секретарь, общаясь с представителями СМИ.

По информации Telegram-канала Mash, Дмитрий Рогозин пообещал забрать себе "несчастную" таксу.