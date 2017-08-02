Молдаване отомстили Рогозину
О решении молдавского правительство сообщил местный телеканал Publika MD. В то же время, комментируя решение кабмина, министр по вопросам иностранных дел и евроинтеграции страны Андрей Галбер заявил, что это произошло из-за заявлений Рогозина, "оскорбляющих молдавские власти".
Как говорится в сообщении, решение объявить Рогозина персоной нон грата было поддержано большинством членов правительства Молдавии. Однако в кабинете министров так и не объяснили, какие конкретно заявления российского вице-премьера их оскорбили.
Напомним, 28 июля Рогозин летел в Кишинев на встречу с президентом Молдавии Игорем Додоном. Однако власти Румынии не дали самолету пересечь свое воздушное пространство. После этого лайнер с вице-премьером вынужден был сесть в Минском аэропорту.
Вместо оправданий и вранья румыны должны показать документы, на которые ссылаютсяhttps://t.co/PNERSE4n6p— Дмитрий Рогозин (@Rogozin) 2 августа 2017 г.
Рогозин довольно эмоционально прокомментировал инцидент в своем микроблоге. А затем ответил румынским чиновникам стихами. Причем использовал он в них слова, сказанные не так давно президентом России Владимиром Путиным. Произведение называется "Пониженной социальной ответственности люди".
Стоит отметить, что такое же выражение использовал Путин, когда комментировал сообщения о том, что президент США Дональд Трамп якобы во время одного из своих визитов в Москву прибегал к услугам девушек легкого поведения. Кроме того, фраза "девушки с пониженной социальной ответственностью" звучала в российской столице во время совместной пресс-конференции президентов России и Молдавии в январе 2017 года.
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