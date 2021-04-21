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Общество
На несогласованную акцию в Москве пришло чуть больше трех тысяч человек

На несогласованную акцию в Москве пришло чуть больше трех тысяч человек

На несогласованную уличную акцию в поддержку скандального блогера Алексея Навального в Москве вышли порядка трех тысяч человек.
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Члены признанного иноагентом в России ФБК за несколько дней анонсировали массовую акцию протеста в поддержку своего лидера Алексея Навального. Состояться оно должно было 21 апреля.

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Алексей Анатольевич Навальный общественный деятель

Согласно более ранним планам, о старте уличной акции соратники Навального должны были объявить после регистрации на специальном сайте 500 тысяч человек. Однако они решили действовать заранее.

В итоге число вышедших на улицу протестующих было как нельзя далеко от полумиллиона. К 19:30 специальный сервис Mob Counter в "Твиттер" насчитал лишь 3,2 тысячи человек. Прошло 30 минут и этот показатель возрос до 5,1 тысячи человек.

Оглядываясь на запланированные масштабы акции можно признать, что она провалилась. Сообщается, что находящиеся на месте сотрудники полиции призывают людей расходиться.

Ранее в МВД и Генпрокуратуре напоминали гражданам об ответственности за участие в подобного рода собраниях. Соратники Алексея Навального даже не подавали документов для согласования митинга.

Напомним, Алексей Навальный отбывает наказание в исправительной колонии №2 во Владимирской области. В феврале суд заменил ему условный срок на реальный, сославшись на нарушение условий отбывания наказания осужденным.

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Фото: Nikolay Titov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 21 апреля 2021, 20:51 Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник

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