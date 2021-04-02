Тяжелое состояние здоровья: сокамерники моют полы за Навального в колонии

Недавно Алексей Навальный объявил голодовку. Он жалуется на немощность и отказывается выполнять устав колонии.

В колонию во Владимирской области, где отбывает наказание заключенный Алексей Навальный, приехал журналист и член СПЧ Кирилл Вышинский и член общественной палаты РФ Мария Бутина. Они хотели посмотреть, в каких условиях содержится оппозиционер, и правда ли, что его права жестко нарушаются.

В помещение ИК-2 группу сопроводил лично начальник колонии Алексей Гиричев. Он провел их по всему учреждению и разрешил поговорить с Алексеем Навальным. Однако это желание было не взаимно, пишет RT.

Навальный в весьма грубой форме говорил с Бутиной, а с Вышинским и вовсе отказался общаться. Он обвинил женщину во вранье и паразитировании.

Распорядок дня в колонии, естественно, четкий, и нарушать его нельзя. Иначе последует выговор и санкции. При этом Навальный отказывается убираться в помещении, хотя это положено. Он жалуется на тяжелое состояние здоровья, боль в спине и ногах. Бутина попыталась пристыдить его, мол, за вас убираются и моют полы сокамерники. Однако это не смутило оппозиционера.



Навальный отказывается от местного медобслуживания, хотя его осмотрел врач из медсанчасти, ему сделали МРТ и назначили лечение. Однако Алексей требует только своего, приглашенного медика. В целом, претензий у заключенного много. Плохое содержание, плохое состояние помещения.

"Это вы еще в американской тюрьме не сидели", – попыталась пошутить Бутина. Юмор не оценили.

Стоит отметить, что в колонии Владимирской области отбывают наказание в основном за мошенничество, кражи и нетяжкие наркопреступления. Здесь нет рецидивистов, только впервые осужденные. При ИК-2 есть свой магазин, в котором работающие заключенные имеют право купить что-либо из ассортимента. Деньги продавец списывает сама с их счетов. По словам сотрудницы лавки, однажды она видела Алексея Навального, но узнала его лишь по нашивке на робе. Он купил конфеты, рыбные консервы и торт.