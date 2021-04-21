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Главу штаба Навального в Петербурге задержали

Главу штаба Навального в Петербурге задержали

Полиция считает, что он руководил движением людей.
прочитано 366 раз

В Санкт-Петербурге полиция задержала главу местного штаба Навального Дениса Кабакова. Полиция располагает доказательствами, что в момент задержания мужчина управлял движением протестующих по улицам города с помощью средств мобильной связи.

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На несогласованную акцию в Москве пришло чуть больше трех тысяч человек

 Алексей Анатольевич Навальный

Алексей Анатольевич Навальный общественный деятель

При этом полиции Кабаков предъявил удостоверение корреспондента телеканала "Дождь". Одет он был в жилет с надписью "Пресса".

Ранее в МВД просили россиян воздержаться от участия в несогласованных акциях. Митинг в поддержку Алексея Навального его организаторы не согласовали. Об ответственности за подобные действия предупредили граждан и в Генпрокуратуре.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также рассказал, что в случае незаконных действий на улицах правоохранительные органы предпримут необходимые меры. Он добавил, что людям стоит помнить – призывы к провокациям звучат из-за рубежа.

О несогласованных уличных акциях высказалась и уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. Она выразила надежду, что граждане понимают обоснованность мер по противодействию пандемии и не станут нарушать закон, выходя на улицы.

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Фото: Alexander Chaplygin / Russian Look / www.globallookpress.com
Автор: 21 апреля 2021, 21:07 Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник

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