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Политика
Военный эксперт Багдасаров: Запад репетирует свержение власти в России

Военный эксперт Багдасаров: Запад репетирует свержение власти в России

Специалисты уверены, что митингующие выходят на улицы не просто так. За ними стоят антироссийские силы.
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Доцент кафедры Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС), отставной подполковник МВД Сергей Карнаухов считает, что против России ведётся гибридная война. По мнению эксперта, Запад проводит "эшелонированную" работу против государства по всем фронтам.

Карнаухов напомнил, что в России сохраняется протестная активность, которая временно снизилась лишь из-за холодного периода года. Сторонники заключённого лидера российской оппозиции Алексея Навального поставили амбициозную задачу вывести на улицы полмиллиона человек. Специалист считает, что навряд ли они смогут осуществить задуманное, однако проблема митингов все равно крайне острая: даже 5-20 тысяч демонстрантов – это повод для серьёзной работы.

Военный эксперт Семён Багдасаров также считает, что "навальнятами" руководят антироссийские силы, ведущие работу внутри страны. Происходящее Багдасаров называет "командно-штабными учениями" Запада, который готовится к свержению законной, конституционной власти в России. Другими составляющими этой гибридной войны являются обострение на Донбассе, экономические санкции, информационное противостояние, а также возрастающее давление со стороны государств-членов Североатлантического альянса (НАТО).

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Фото: Dwi Anoraganingrum via www.imago/www.imago-images.de/ www.globallookpress.com
Автор: 10 апреля 2021, 22:02

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