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Главный токсиколог Сибири подробно рассказал о лечении Навального

Главный токсиколог Сибири подробно рассказал о лечении Навального

Главный токсиколог Сибирского федерального округа и Омской области Александр Сабаев для проекта "Навальный: отравление, которого не было" рассказал о пребывании учредителя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК)* (запрещенная в России экстремистская организация) в омской больнице.
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На ютуб-канале "Соловьев Live" состоялась премьера первой части проекта "Навальный: отравление, которого не было". В эфире Александр Сабаев рассказал, что когда Алексей Навальный поступил в медучреждение, в его организм ввели один миллиграмм атропина для проведения интубации трахеи. По словам токсиколога, такая дозировка препарата не является подтверждением версии о том, что блогер был отравлен травлении фосфорорганическими соединениями (ФОС).

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Сабаев отметил, что если Навальный на самом деле был бы отравлен ФОС, то он бы скончался в первые три-четыре часа с момента пребывания в стационаре. Эксперт объяснил, что при попадании в организм таких соединений атропин используется в дозе 100-150 миллиграммов.

Кстати, токсиколог также рассказал, что позже Навальному ввели еще по одному миллиграмму атропина. А если бы врачи занимались лечением ФОС и использовали бы атропин в качестве антидота, то его дозировка составила бы примерно 300-450 миллиграммов.

"Не было вот этого субстрата, против которого нужно было бы запускать атропинизацию, либо ультрагемодиафильтрацию", – сообщил Сабаев.

По словам токсиколога Сибирского федерального округа и Омской области, специалисты каждую минуту работали для восстановления Алексея Навального. Они провели лабораторные, инструментальные исследования, расширенное экспертное химико-токсикологическое исследование крови и мочи пациента. В таком случае врачи в первые восемь часов выявили бы химическое воздействие, но его обнаружено не было, пояснил Сабаев. Поэтому специалисты перешли к синдромальной терапии тяжелого углеводного расстройства.

Данные, полученные во время лабораторных исследований, свидетельствовали о повышении уровня сахара в крови до критических значений, а также нарушении белкового обмена и водно-электролитных нарушениях, сообщил токсиколог.

"Основываясь на клинической картине, данных лабораторных исследований и проведенных многократных консилиумов с участием специалистов различного профиля, нам удалось, во-первых, стабилизировать пациента, во-вторых, вывести на положительную динамику", – подчеркнул эксперт.

Напомним, в августе прошлого года состояние Алексея Навального резко ухудшилось во время перелета из Томска в Москву, поэтому борт экстренно приземлился в Омске. В городской больнице блогер пробыл 44 часа. Позже его отправили в берлинскую клинику, врачи которой заявили – в организме учредителя ФБК* обнаружены следы вещества "Новичок". Российские специалисты не подтверждают данную информацию.

* Некоммерческая организация, включенная в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента

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Фото: Anton Belitsky/Russian Look/www.globallookpress.com
Автор: 20 августа 2021, 19:01 Источник: YouTube-канал "Соловьев LIVE" ✓ Надежный источник

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