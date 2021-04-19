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Общество
Личные данные сторонников Навального попали в чужие руки

Личные данные сторонников Навального попали в чужие руки

В руки неизвестных попала база данных интернет-пользователей, которые зарегистрировались на акцию в поддержку Алексея Навального. Директор Фонда борьбы с коррупцией (ФБК)* Иван Жданов прокомментировал случившееся.
прочитано 758 раз

Недавно соратники блогера Алексея Навального анонсировали весеннюю акцию протеста и призвали регистрироваться на сайте тех, кто хочет принять участие в этом мероприятии. Однако база данных с электронными адресами интернет-пользователей попала в чужие руки.

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Позже директор ФБК* Иван Жданов заявил, что в базе содержатся только электронные адреса пользователей, никаких уточняющих данных в ней нет. Вместе с тем "Дождь" сообщает, что зарегистрировавшимся на митинг людям пришло письмо от неизвестных, в котором говорится: Жданов лжет.

В подтверждение этих слов в письме указали личные данные пользователей: дата рождения, фамилия, имя, отчество и адрес регистрации. Те, кто получил доступ к базе, также написали:

"Через несколько дней подобное письмо получит твой работодатель".

Единомышленник Алексея Навального Леонид Волков попытался объяснить утечку личных данных. По его словам, это произошло по вине бывшего сотрудника ФБК*, который смог скачать почтовые логи сервера. Мол, после увольнения работника не учли такую возможность. Волков принес извинения, но не стал называть имя и должность сотрудника.

* признан в России иностранным агентом

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Фото: АГН Москва
Автор: 19 апреля 2021, 12:51 Источник: Интерфакс ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

Гость700848
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Интересно, а откуда "хакеры" получили личные данные включая место работы?
Учитывая, что на сайте спрашивают только емайл.
Гость697721
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Скулящих идиотов в поддержку падальщика Анального надо знать в лицо.А то они за подачки готовы и родную мать продать эти <цензура>.Если такие жалельщики,то что скрывать -то себя.
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