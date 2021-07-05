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Политика
Экс-координатор штаба Навального в Волгограде рассказал правду о работе организации: пытались обострить ситуацию

Экс-координатор штаба Навального в Волгограде рассказал правду о работе организации: пытались обострить ситуацию

Бывший координатор штаба Навального в Волгограде Алексей Волков рассказал, что в организации царили предательство и коррупция. Мол, сотрудники получали "черную" зарплату, а при возникновении неудобных, неприятных ситуаций их увольняли.
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В недавнем интервью Алексей Волков вспомнил инцидент, произошедший в 2018 году. Тогда координатор волгоградского штаба Навального решил принять участие в выборах в городскую думу. Для этого Волков сотрудничал с юристом и врио руководителя сети штабов Иваном Ждановым, которому отправлялись документы на проверку. Но в листах избирком нашел ошибки, поэтому Алексея не зарегистрировали.

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В итоге Жданов уволил Волкова "за свой косяк". После этого экс-координатор штаба обратился к руководителю, однофамильцу Леониду Волкову. Алексей поинтересовался, почему так произошло, но ответного письма не последовало. Впрочем, как оказалось, участие в выборах не было приоритетом для организации. "Нам нужно было объявлять и этим выборам бойкот и говорить, что это вообще не выборы", – рассказал Волков.

Рассказывая о денежных операциях в организации, экс-координатор штаба сообщил, что официально зарплату никто не перечислял, она была "черной". Средства просто переводились на карту с разных счетов, которые иногда были скрытыми. Также Алексей отметил, что во время избирательной кампании Леонид Волков публиковал ежемесячные отчеты о сборах донатов, а когда был объявлен бойкот президентским выборам 2018 года, он перестал это делать.

"Кого-то даже сократили, потому что объем работы уменьшился сильно. Через пару месяцев, как перестали публиковаться отчеты по доходам, у меня сразу начали закрадываться мысли о том, какая часть собранных донатов уходит на нашу реальную работу, а какая на какие-то другие цели", – рассказал экс-координатор штаба Навального в Волгограде.

Также Алексей Волков объяснил, что организация призывала людей участвовать в несанкционированных акциях протеста, чтобы обострить ситуацию. Когда в таких мероприятиях принимало участие по 15-30 человек, фотографу ставили задачу – создать видимость массовости.

"Они провоцируют давку, неудобства для людей, чтобы было вязалово. А потом начинают менять места, притом, что в Telegram-каналах указывают разные. Таким образом они устраивают хаос в городе, водя людей по разным улицам. Получается бессмысленное вождение людей, которых принимают за баранов. Это не то, что бесцельная трата ресурсов и человеческого доверия, это полный непрофессионализм", – заявил Волков.

Напомним, в июне 2021 года Московский городской суд признал Фонд борьбы с коррупцией* (ФБК*) и штабы Навального экстремистскими организациями. Было доказано, что эти некоммерческие организации, прикрываясь либеральными лозунгами, пытались дестабилизировать социальную и общественно-политическую ситуации в России, создавали условия для изменения конституционного строя, использовали сценарий "цветной революции".

* Некоммерческая организация, включенная в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента

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Фото: Anton Belitsky / Russian Look / www.globallookpress.com
Автор: 5 июля 2021, 13:02 Источник: Газета.ру ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

Гость791601
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Достали уже с этим пиндосским мерзавцем-сисюном. Игры закончились, нахальный ушел на заслуженный отдых без возврата к дармовой кормушке.
1

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