Миша портит все – 1 сезон
- Жанр: Комедии
- Год: 2020
- Дата выхода: 13 апреля 2020
- Страна: Россия
- Режиссер: Всеволод Бродский
- Сценарист: Тимур Акавов, Вячеслав Муругов, Антон Федотов, Максим Рыбаков
- Количество серий: 13
- Возрастные ограничения: 16+
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- Студии/Телеканалы: СТС
- Актёры: Михаил Сергеевич Галустян, Елена Николаева, Роман Богданов, Александра Абрамейцева, Артемий Падалка
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- Рейтинг Дни.ру: 4.0
- Рейтинг IMDb: 2.8
О сериале
Сюжет сериал "Миша портит все" 1 сезон
Сериал "Миша портит все" 1 сезон знакомит зрителей с Михаилом. Он – всезнайка, уверенный, что разбирается во всех областях человеческой деятельности. Его главной задачей является помощь типичной российской семье. Главный герой уверен, что маркетологи обманывают честных граждан, и всячески противодействует этому. А еще он старается избавить членов российской семьи от устоявшихся стереотипов и навязанных обществом и историей традиций.
Несмотря на все свои титанические усилия, Миша портит все. В 1 сезоне сериала ему предстоит самому воспользоваться советами экспертов в различных областях. Например, медиков и депутатов. В одном из эпизодов учить нашего всезнайку будет сам Николай Валуев, известный боксер, ныне занимающийся политикой. Экс-спортсмен гигантского роста попытается донести до зрителей, что в спорте важна не только физическая сила, но и интеллект.
Съемочный процесс
Съемки начались в ноябре 2019 года. Незадолго до этого Михаил Галустян, исполнитель главной роли, анонсировал проект в одном из интервью. Режиссером сериала стал Всеволод Бродский, который работал ранее с известным комиком в телесериале "Зайцев +1". В 1 сезоне кинопроекта "Миша портит все" будут появляться известные персоны из мира шоу-бизнеса и других сфер.
Актеры о сериале
Михаил Галустян, сыгравший в 1 сезоне главного героя, рассказал журналистам: "Это не только развлекательное, но и познавательное шоу. Оно многое объяснит зрителям, разрушит некоторые стереотипы, откроет им глаза на важные события. Очень часто мой персонаж будет обращаться к аудитории, которая сидит по ту сторону экрана, но при этом он не будет серьезным. Я бы сказал, что он транслирует саркастическое настроение".
Николай Валуев рассказал о своем отношении к Михаилу Галустяну: "Мне повезло сниматься в проекте "Миша портит все". Галустян – цельный и органичный артист, выдающий зрителям продукт высокого качества".
Интересные факты, сериал "Миша портит все" 1 сезон
- Телесериал является адаптацией британского кинопроекта. Причем название практически одинаковое. Только в зарубежной версии главный герой – парень по имени Адам.
- Помимо Николая Валуева, в телесериале примут участие и другие приглашенные звезды, в числе которых Эвелина Бледанс и Александр Шаганов.
- Семья Горшковых, представленная в картине, является собирательным образом среднестатистических российских семейств.
Где смотреть сериал "Миша портит все" 1 сезон
Премьера телепроекта состоялась 13 апреля 2020 года. Всего в первой части запланировано 13 эпизодов. Посмотреть их можно по следующим ссылкам:
Когда новые серии
Пока анонсирован только один киносезон. Создатели будут ориентироваться на рейтинги и отзывы зрителей. Если общественности продукт понравится, то появится вторая часть.
Смотреть сериал Миша портит все – 1 сезон онлайн
|Список серий
|1 серия
|13 апреля 2020
|Смотреть онлайн
|2 серия
|13 апреля 2020
|Смотреть онлайн
|3 серия
|14 апреля 2020
|Смотреть онлайн
|4 серия
|15 апреля 2020
|Смотреть онлайн
|5 серия
|16 апреля 2020
|Смотреть онлайн
|6 серия
|20 апреля 2020
|Смотреть онлайн
|7 серия
|20 апреля 2020
|Смотреть онлайн
|8 серия
|21 апреля 2020
|Смотреть онлайн
|9 серия
|22 апреля 2020
|Смотреть онлайн
|10 серия
|23 апреля 2020
|Смотреть онлайн
|11 серия
|27 апреля 2020
|Смотреть онлайн
|12 серия
|27 апреля 2020
|Смотреть онлайн
|13 серия
|27 апреля 2020
|Смотреть онлайн
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