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Сериалы
Миша портит все – 1 сезон

Миша портит все – 1 сезон

  • Жанр: Комедии
  • Год: 2020
  • Дата выхода: 13 апреля 2020
  • Страна: Россия
  • Режиссер: Всеволод Бродский
  • Сценарист: Тимур Акавов, Вячеслав Муругов, Антон Федотов, Максим Рыбаков
  • Количество серий: 13
  • Возрастные ограничения: 16+
  •  
  • Студии/Телеканалы: СТС
  • Актёры: Михаил Сергеевич Галустян, Елена Николаева, Роман Богданов, Александра Абрамейцева, Артемий Падалка
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  • Рейтинг Дни.ру: 4.0
  • Рейтинг IMDb: 2.8

Трейлеры и видео

О сериале

Сюжет сериал "Миша портит все" 1 сезон

Сериал "Миша портит все" 1 сезон знакомит зрителей с Михаилом. Он – всезнайка, уверенный, что разбирается во всех областях человеческой деятельности. Его главной задачей является помощь типичной российской семье. Главный герой уверен, что маркетологи обманывают честных граждан, и всячески противодействует этому. А еще он старается избавить членов российской семьи от устоявшихся стереотипов и навязанных обществом и историей традиций.

Несмотря на все свои титанические усилия, Миша портит все. В 1 сезоне сериала ему предстоит самому воспользоваться советами экспертов в различных областях. Например, медиков и депутатов. В одном из эпизодов учить нашего всезнайку будет сам Николай Валуев, известный боксер, ныне занимающийся политикой. Экс-спортсмен гигантского роста попытается донести до зрителей, что в спорте важна не только физическая сила, но и интеллект.

Съемочный процесс

Съемки начались в ноябре 2019 года. Незадолго до этого Михаил Галустян, исполнитель главной роли, анонсировал проект в одном из интервью. Режиссером сериала стал Всеволод Бродский, который работал ранее с известным комиком в телесериале "Зайцев +1". В 1 сезоне кинопроекта "Миша портит все" будут появляться известные персоны из мира шоу-бизнеса и других сфер.

Актеры о сериале

Михаил Галустян, сыгравший в 1 сезоне главного героя, рассказал журналистам: "Это не только развлекательное, но и познавательное шоу. Оно многое объяснит зрителям, разрушит некоторые стереотипы, откроет им глаза на важные события. Очень часто мой персонаж будет обращаться к аудитории, которая сидит по ту сторону экрана, но при этом он не будет серьезным. Я бы сказал, что он транслирует саркастическое настроение".

Николай Валуев рассказал о своем отношении к Михаилу Галустяну: "Мне повезло сниматься в проекте "Миша портит все". Галустян – цельный и органичный артист, выдающий зрителям продукт высокого качества".

Интересные факты, сериал "Миша портит все" 1 сезон

  • Телесериал является адаптацией британского кинопроекта. Причем название практически одинаковое. Только в зарубежной версии главный герой – парень по имени Адам.
  • Помимо Николая Валуева, в телесериале примут участие и другие приглашенные звезды, в числе которых Эвелина Бледанс и Александр Шаганов.
  • Семья Горшковых, представленная в картине, является собирательным образом среднестатистических российских семейств.

Где смотреть сериал "Миша портит все" 1 сезон

Премьера телепроекта состоялась 13 апреля 2020 года. Всего в первой части запланировано 13 эпизодов. Посмотреть их можно по следующим ссылкам:

Когда новые серии

Пока анонсирован только один киносезон. Создатели будут ориентироваться на рейтинги и отзывы зрителей. Если общественности продукт понравится, то появится вторая часть.

Смотреть сериал Миша портит все – 1 сезон онлайн

Список серий
1 серия13 апреля 2020Смотреть онлайн
2 серия13 апреля 2020Смотреть онлайн
3 серия14 апреля 2020Смотреть онлайн
4 серия15 апреля 2020Смотреть онлайн
5 серия16 апреля 2020Смотреть онлайн
6 серия20 апреля 2020Смотреть онлайн
7 серия20 апреля 2020Смотреть онлайн
8 серия21 апреля 2020Смотреть онлайн
9 серия22 апреля 2020Смотреть онлайн
10 серия23 апреля 2020Смотреть онлайн
11 серия27 апреля 2020Смотреть онлайн
12 серия27 апреля 2020Смотреть онлайн
13 серия27 апреля 2020Смотреть онлайн

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