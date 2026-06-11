"Приходила к нам домой": бывшая жена Галустяна прервала молчание и выдала горькую правду о разлучнице

Разрыв одной из самых красивых и крепких пар отечественного шоу-бизнеса оброс неожиданными деталями, которые заставили публику взглянуть на эту семейную драму совершенно с другой стороны.

Новость о крахе многолетнего брака популярного комика и шоумена Михаила Галустяна до сих пор не дает покоя светской тусовке. Их союз с супругой Викторией казался нерушимым гранитом на фоне бесконечных мимолетных романов в шоу-бизнесе. Двадцать лет вместе, двое прекрасных детей, общие победы и поражения — казалось, эта красивая история любви будет длиться вечно. Однако семейная идиллия рухнула, а место законной жены в жизни артиста молниеносно заняла другая женщина.

Долгое время Виктория предпочитала не комментировать личную жизнь, избегая назойливых расспросов журналистов и не давая поводов для грязных сплетен. Но, судя по всему, бесконечные обсуждения в Сети заставили ее прервать молчание. Женщина записала видеообращение, в котором открыто и честно ответила на самый болезненный вопрос, волнующий миллионы поклонников: как она относится к новой избраннице своего знаменитого бывшего мужа.

Откровения экс-супруги юмориста прозвучали как гром среди ясного неба. Оказалось, что разлучница — вовсе не случайное увлечение артиста, а человек, который давно крутился возле их семьи. Виктория шокировала публику признанием, что соперница без труда переступала порог их семейного гнездышка.

"Мы знакомы с этой женщиной, она даже приходила к нам домой, по работе естественно, мы знакомы столько, сколько Миша... Как я к ней отношусь? Ни холодно, ни жарко, мне не важно, кто рядом с ним будет. Главное, чтобы человек, с которым я прожила 20 лет и стал мне самым близким был счастливым. Пусть не со мной. Пусть будут счастливы, и я тоже", — заявила Виктория в своем видео.

Эти слова произвели эффект разорвавшейся бомбы в медийном пространстве. Оказывается, коварная соперница долгое время находилась на расстоянии вытянутой руки, общалась с Викторией под предлогом рабочих вопросов и прекрасно знала, как устроена жизнь этой семьи. В то время как законная жена строила домашний уют и хранила верность супругу, будущая пассия шоумена уже была вхожа в их дом.

Несмотря на очевидную горечь ситуации, Виктория попыталась продемонстрировать невероятную силу духа и женскую мудрость. Ее спокойный тон и отказ от публичных обвинений вызвали бурю восхищения у интернет-пользователей. Тем не менее, многие светские критики сомневаются, что на душе у брошенной женщины действительно так спокойно, как она пытается показать. Пережить предательство близкого человека после двадцати лет брака и видеть, как он строит счастье с той, кто когда-то приходил к тебе в гости — это жестокое испытание для любого самолюбия.

Сам Михаил Галустян пока предпочитает не комментировать личные дела, сосредоточившись на работе и новых проектах. Однако его новая пассия уже привлекла к себе максимальное внимание прессы. Сможет ли новая любовь шоумена выдержать испытание славой и бытом, или же Виктория окажется права, пожелав бывшему мужу счастья с чистым сердцем — покажет время. Пока ясно одно: Виктория вышла из этой грязной истории с гордо поднятой головой, заставив миллионы людей уважать ее за невероятное достоинство.