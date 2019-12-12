Путин простился с Лужковым в Москве

Телеграм-канал LifeShot опубликовал видео с Владимиром Путиным в храме Христа Спасителя. Президент России пришел проститься с экс-мэром Москвы Юрием Лужковым.
По просьбе родных тело бывшего столичного градоначальника находится в закрытом гробу. Вдова Елена Батурина вместе с дочерями сидит в первом ряду. От гроба Путин подошел к ним, чтобы выразить соболезнования.
Сразу после церемонии прощания тело Лужкова будет доставлено на Новодевичье кладбище. Там его предадут земле.
Напомним, что бывший мэр Москвы Юрий Лужков ушел из жизни в возрасте 83 лет. Смерть экс-градоначальника наступила 10 декабря в Мюнхене, где ему провели операцию на сердце.
Согласно озвученной в СМИ версии, политик перенес операцию, но не смог от нее оправиться. По мнению экспертов, самыми вероятными причинами смерти Лужкова являются осложнение после операции или некомпетентность медицинского сотрудника, подбиравшего наркоз.
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