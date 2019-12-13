Что рыдающая миллионерша Батурина тайно положила в гроб Лужкова

Юрий Лужков сделал много на благо столицы, поэтому отпевал его лично Святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл в главном кафедральном соборе страны – Храме Христа Спасителя. На протяжении всех пяти часов, пока шла церемония прощания с бывшим мэром, у закрытого гроба сидела Елена Батурина – овдовевшая предпринимательница-миллионерша.

Великий полководец Александр Македонский перед смертью оставил духовное завещание, в котором попросил на пути его к последнему пристанищу разбрасывать золото и серебро, а хоронить его так, чтобы из гроба были видны его руки. Мол, это напомнит людям о том, что можно жизнь потратить в погоне за богатством, но это лишь пустая трата времени, ведь в мир иной не возьмешь с собой ничего – человек пришел в этот мир с пустыми руками и с таковыми же уходит в мир иной.

Это очень показательный пример. Ведь мэр Москвы Юрий Лужков тоже не смог взять в загробный мир ничего из роскоши, которая окружала его при жизни. Но, как шепчутся в храме, Елена Батурина, когда с Юрием Лужковым прощались самые близкие и гроб был открыт, положила туда какой-то небольшой сверток. Вероятно, это что-то очень личное, дорогое, памятное ей и покойному теперь мужу.

Стоит заметить, что церковь не приветствует подобное суеверное желание класть в гроб что-то лишнее. Мол, для покойника нужны лишь погребальная одежда, венчик (символическое обозначение того, что усопший ушел в вечную жизнь как воин, одержавший победу на поле брани), крестик, саван, рукописание (написанная или напечатанная молитва, отпускающая грехи, которую вкладывают в правую руку). Все остальное будет неуместно, поскольку теперь душа проходит страшные мытарства и нуждается не в материальных благах, а в молитве близких.

Когда в этом же храме и на этом же месте в апреле 2007 года хоронили первого президента России Бориса Ельцина, на кадрах телетрансляции было видно, как вдова что-то положила в гроб. Строились разные догадки: крестик, обручальное кольцо... Много лет спустя Наина Иосифовна открыла секрет. "Я положила в гроб Бориса носовой платочек со своими слезами. С ним его и похоронили", – призналась вдова.

