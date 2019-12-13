В могилу с Лужковым зарыли 400 тысяч рублей

Юрий Лужков и его жена Елена Батурина никогда не перебивались с воды на квас. Квартиры, пасеки, зарубежная недвижимость – всего этого было в избытке. Но, увы, на тот свет бывший мэр Москвы не смог взять ничего из сказочных богатств...

Своим 18-летним трудом на благо Москвы и счастье москвичей Юрий Лужков, конечно, заслужил право на достойные похороны. Его отпевали в построенном при нем же Храме Христа Спасителя, а похоронили на престижном Новодевичьем кладбище. Стоимость места здесь называется только неофициально и составляет полмиллиона долларов. Земля может быть выделена только очень высокопоставленному человеку, внесшему значительный вклад в историю страны. Да и то, по особому разрешению руководства страны и столицы!

Гроб, в котором похоронили Лужкова, сделан из лучших пород древесины – дуба и бука, изнутри декорирован натуральным шелком, бархатом, кистями, а фурнитура выполнена из бронзы. "Разве ж Нимфа кисть дает? А у нас что ни гроб, то огурчик! В нем жить можно!" – говорил про такие роскошные домовины гробовых дел мастер Безенчук в фильме "12 стульев".

Стоит такое люксовое изделие итальянских мастеров не менее 400 тысяч рублей. Человек, который жил в хоромах за 400 миллионов, достоин подобного последнего дома. Получается, что вместе с Лужковым в могилу зарыли почти полмиллиона рублей!

Напомним, что оценить внутреннее убранство гроба снятого "в связи с утратой доверия" мэра могли только работники морга да самые близкие – перед посторонними крышку решено было не открывать. Семья пояснила, что хотела сохранить в памяти народа образ Юрия Лужкова как бодрого, энергичного человека. Поэтому мертвым видеть было его ни к чему.