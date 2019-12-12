Срочно: Сафронов умер во время похорон Лужкова

Сафронов – человек в театральных кругах известный. Он окончил Белорусский Государственный театрально-художественный институт по специальности "режиссер театра" и Высшую школу деятелей сценического искусства по специальности "менеджер театра высшей квалификации". С 2001 году был секретарем Союза театральных деятелей России.
Для театра за жизнь успел сделать многое – поработал на посту директора Театра юного зрителя в Свердловске, возглавлял местный академический театр драмы и театра музыкальной комедии, состоял в Совете Ассоциации музыкальных театров России.
В апреле Сафронов отметил 70-летие, был полон надежд и планов. Его смерть стала шоком для театралов. Интересно, что скончался Михаил Вячеславович в дни, когда в России завершается год театра. О дате похорон и месте прощания пока ничего не сообщается.
Напомним, в этом году ушло немало талантливых актеров – не стало Владимира Этуша, Элины Быстрицкой, Алексея Булдакова, Сергея Юрского, Ирины Цывиной...
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