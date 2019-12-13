Без слез смотреть невозможно: могила Лужкова утонула

Отправленного президентом в отставку "в связи с утратой доверия" Юрия Лужкова похоронили с почестями на главной аллее самого престижного кладбища столицы. На черную от горя вдову бывшего мэра Москвы и одну из самых богатых женщин Европы Елену Батурину было тяжело смотреть. Уход столичного головы восприняли как личную потерю и многие москвичи.

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