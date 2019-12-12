Звезды простились с Лужковым

В храме Христа-спасителя проходит церемония прощания с бывшим мэром Москвы Юрием Лужковым. Российские знаменитости также прибыли на траурное мероприятие.



До часу дня люди продолжали стекаться в храм нестройными рядами, неся с собой цветы и слова соболезнования родным и близким почившего градоначальника. Не обошли своим вниманием это печальное событие и звезды отечественного шоу-бизнеса. Многим Юрий Михайлович был знаком и каждый старался отдать свою дань памяти этому человеку.

Так на церемонию прибыл известный модельер Валентин Юдашкин. Он появился, не изменяя себе, в темных солнцезащитных очках в модной оправе. Облачен он был черный траурный цвет да и по выражению лица кутюрье было очевидно, что такая утрата имела для него некое особенное значение.

Кроме того, почтить память усопшего пришел и российский знаменитый актер Геннадий Хазанов. Мужчина выбрал для церемонии прощания темно-синее однобортное пальто с золотистыми пуговицами. К гробу бывшего градоначальника он принес пышный букет белых роз.

На траурной церемонии пришедшие также могли заметить певицу Надежду Бабкину. Она возложила возле тела пышный букет красных роз и взяла слово, чтобы высказаться о том, каким она помнит бывшего управленца.

"Дорогой Юрий Михайлович, бесконечная Вам благодарность за то, что Вы были удивительным руководителем с человеческим лицом. Вы любили людей и думали о жизни. Огромным удовольствием было быть с Вами. Вы были масштабным руководителем, российским политиком, человеком, которому известны все чаяния. При жизни я успела сказать Вам слова благодарности. Вы любили культуру и всегда были души человеком. Вечная Вам память", – передает слова Бабкиной издание Teleprogramma.pro.

Также почтить память ушедшего политика прибыл генеральный директор Первого канала Константин Эрнст. По всей видимости, знаменитость предпочел молча переживать печальное событие, в отличие от Бабкиной.

Напомним, что Юрий Лужков скончался на 84-ом году жизни в Мюнхене. Немецкие врачи провели ему операцию на сердце, однако ранее сообщалось, что у мужчины начались осложнения. Он умер, так и не выйдя из глубокого наркоза.

На церемонию прощания с ним, разумеется, прибыла и его супруга Елена Батурина вместе с дочерьми. Женщина едва сдерживала слезы, однако на опубликованных в сети интернет прямых трансляциях видно, что ведет она себя достойно и предпочитает не показывать на людях лишние эмоции.