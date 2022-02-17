Лавров призвал Зеленского не волноваться из-за переговоров России и Запада

Министр иностранных дел России выразил сожаление, что западные партнеры серьезно не влияют на Киев.

Президент Украины Владимир Зеленский не исключает договоренности Запада с Россией за спиной Киева. По словам главы государства, сигналы об этом отчетливо видны, однако сейчас не то время, чтобы верить им.

Глава МИД РФ Сергей Лавров, который в последнее время встречается с множеством иностранных коллег, заявил, что Зеленский может не волноваться, ведь западные партнеры, к сожалению, пока не оказывали на него серьезного влияния.

Руководитель российского внешнеполитического ведомства надеется, что американские и европейские дипломаты сделают все, чтобы их заявления о безальтернативности Минских соглашений, не оказались просто словами.

Однако пока, по словам Лаврова, западные политики выгораживают Украину и не замечают возложенной на нее ответственности, призывая Россию выполнять договоренности, достигнутые в столице Белоруссии.

Ранее стало известно, что Владимир Зеленский допустил проведение референдума по Минским соглашениям. Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук сообщила, что глава государства считает возможным такое голосование, если иных вариантов урегулирования конфликта в Донбассе не останется.