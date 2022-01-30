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Политика
Лавров о вхождении Украины в НАТО: Подорвет отношения России и Запада

Лавров о вхождении Украины в НАТО: Подорвет отношения России и Запада

Глава МИД России Сергей Лавров высказался о последствиях вероятного вступления Незалежной в Североатлантический альянс.
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Дипломат заявил, что НАТО только оправдывается словами о том, что членство Украины имеет цель "укрепить безопасность" Альянса. По мнению Сергея Лаврова, включение Незалежной в НАТО окончательно испортит отношения России с Западом.

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Сергей Викторович Лавров

Сергей Викторович Лавров министр иностранных дел России

Глава МИД напомнил, что, согласно Вашингтонскому договору о создании организации, принятие новых членов возможно, лишь если это необходимо для укрепления безопасности НАТО. Очевидно, что в случае с Украиной речи об этом не идет.

По словам Лаврова, всякий раз выходит так, что линия, которую страны НАТО должны оборонять, сдвигается все восточнее. В настоящий момент она уже вплотную подошла к Украине. Он отметил, что страна не готова к вступлению в Альянс и никакого вклада в укрепление безопасности это не сделает.

Лавров также заявил, что Соединенные Штаты не раз подчеркивали "оборонительный характер" НАТО. Однако это не соответствует действительности. Глава МИД добавил, что Альянс запятнал свою репутацию вторжением в Ливию, бомбежкой Югославии и военной операцией в Афганистане.

Как писали "Дни.ру", в последнее время западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. Кремль неоднократно отрицал эту информацию, подчеркивая, что наша страна не имеет планов нападения на другие страны.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В ЯНДЕКС.НОВОСТЯХ

Сергей Лавров. Фото: MFA Russia/globallookpress.com
Автор: 30 января 2022, 17:43 Источник: Первый канал ✓ Надежный источник
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