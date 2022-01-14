Беспорядки в Казахстане Отношения Россия - США Коронавирус в России Крым

Топ новостей недели

Как живет сбежавший к любовнице гражданский муж Долиной
Россияне пришли в восторг от красоты утопающей в снегу Цымбалюк-Романовской: Мечта поэта!
"Его карма": жена купившего любовнице квартиру Гальцева прокомментировала его измены
Жена рассказала о наглой выходке доживающего Мартиросяна
партнеры
Пятница
14 января
Лента новостей
13:56
"Дети из пробирки": Лидер группы "Несчастный случай" Кортнев вскрыл правду о дочерях
13:31
На юго-западе Москвы загорелся строительный рынок
13:31
"Голодание и болезнь": ужасающие подробности о состоянии исхудавшего Лепса
13:29
"Не может": Волочкова пожаловалась на мужские возможности нового любовника
13:22
Как рассчитать размер пенсии после индексации выше инфляции
13:12
Бородина натравила подруг на оконфузившуюся Бузову: Разорвут любого
13:12
Не смогла жить одна: бездетная больная вдова умерла вслед за Мягковым
13:09
Дочь от поклонницы и сын от питерской жены: что известно о внебрачных детях Нагиева
12:52
"Муж запрещает": Пережившая предательство скромница Хилькевич прилюдно оголилась
12:43
Караул! Звезду КВН ограбили средь бела дня
12:37
Лавров предупредил о наращивании сил НАТО близ российских границ
12:31
"Дальше – только хуже": расплывшейся звезде "Бедной Насти" дали под дых
12:29
"Сладкие ягодки": молодая жена Цекало бесцеремонно вывалила грудь
12:19
В Москве мужчина устроил стрельбу возле ночного клуба
12:11
Интимное фото из душа отекшей Дженнифер Энистон произвело фурор
12:01
20 идей по развитию России: как сформировать в России культуру выгула собак
11:51
"Не узнать!": Разведенный Лепс шокировал голым телом
11:49
Не Богомолов: Собчак показала любимого партнера
11:45
Костенко избавилась от детей после слухов об измене Тарасова: Жить для себя
11:39
Как сэкономить на ипотеке на фоне повышения ставок
11:23
Измотанную Миронову пришлось откачивать в танцзале
10:56
"Распустила руки": Лолита с огромными конечностями вызвала оторопь
10:47
Тяжелобольной Куравлев отказался от родных: Даже слышать не хотел
10:37
"Чуть хату не спалила": Солнцев плюнул в пострадавшую от пожара Хлебникову
10:25
В Подмосковье водитель такси выехал на встречную полосу и погиб в ДТП
10:23
"Останется у бывшей жены": бойня за имущество умершего Зеленского
10:19
Он променял ее на молодуху, а она стала еще краше: как живет брошенная Цекало сестра Брежневой
09:58
Тяжелобольного Зайцева вынудили вернуться к работе: Больше ни метра "Дома моды" не отдам!
09:45
"Какой ужас": сдавшую Ахеджакову променяли на стралетку из Африки
09:22
В любой стране кроме Украины Порошенко упекли бы за решетку – политолог Корнилов
08:52
54-летний Нагиев закричал после оргазма: Страшно, когда вывалилось
08:46
Россиян предупредили о повышении квартплаты в 2022 году
06:43
Народ ахнул при виде подросшего сына Кабаевой
04:39
К чему снится поцелуй
02:37
Обрезание Господне: что нельзя делать в православный праздник 14 января
00:13
Сын Елизаветы II предстанет перед судом из-за секс-скандала
22:06
Эксперт Сивков назвал единственный способ заставить США забыть о давлении на Россию
21:54
Заговоривший о жене Цискаридзе восхитился молодой блондинкой
21:22
Экономист Гринберг: новые санкции США не станут угрозой для России
21:17
"И врагов не надо с такими друзьями": Клаву Коку разнесли подставу Ольги Бузовой
20:47
"Красивый, яркий, с юмором": Волочковой нашли нового жениха
20:27
Главврач больницы в Коммунарке назвал способы защиты от омикрон-штамма коронавируса
20:03
"У нас была интимная связь": бывший муж Марины Голуб назвал Караченцова рогоносцем
19:47
Жительница Кузбасса пойдет под суд за убийство сожителя
19:33
Учитывается ли рост цен на лекарство при индексации пенсии – ответ экономиста
19:33
Два человека погибли в аварии на трассе в Ленобласти
19:23
В Подольске поймали укравшего сто тысяч рублей преступника
19:15
"По щелчку вышла замуж": проворная Бабкина затащила мужика в загс
19:11
"Именно она": Пугачева обрекла Волочкову на проблемы
18:56
Обнародованы детали госпитализации 57-летней Апиной
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Россияне потеряли тяжелобольную Аршавину
Шоу Навки завершилось трагедией: Погиб человек
"У нас была интимная связь": бывший муж Марины Голуб назвал Караченцова рогоносцем
"Поработай и купи": ноющую в эконом-классе Алферову жестко приложили
"И врагов не надо с такими друзьями": Клаву Коку разнесли подставу Ольги Бузовой
У избавившейся от ребенка с синдромом Дауна дочери Турецкого нашлась защитница
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Политика
Лавров предупредил о наращивании сил НАТО близ российских границ

Лавров предупредил о наращивании сил НАТО близ российских границ

Глава МИД Сергей Лавров высказал предположение о том, как будут разворачиваться события в ближайшее время.
прочитано 220 раз

На пресс-конференции, посвященной итогам деятельности российской дипломатии в 2021 году, руководитель внешнеполитического ведомства РФ предупредил о том, что в следующие несколько месяцев НАТО может начать наращивать активность вокруг наших границ. Речь идет о силах быстрого реагирования, силах специальных операций НАТО.

ПО ТЕМЕ

Что будет дальше? Эксперт Суслов спрогнозировал развитие отношений России и НАТО

"Нам некуда уже отступать": Путин указал на острую необходимость остановить НАТО

 Сергей Викторович Лавров

Сергей Викторович Лавров министр иностранных дел России

Сергей Лавров пояснил, что развертывание дополнительных военных сил Запада внешне будет осуществляться под предлогом ситуации на Украине. Как сообщает РИА ФАН, истинной причиной такого шага является то, что мы не подчиняемся требованиям западных партнеров относительно того, как нам поступать со своими же войсками.

Отвечая на вопросы журналистов о деятельности НАТО, министр иностранных дел РФ также отметил, что Североатлантический альянс "искусственно заманивает" в свои ряды Украину и скандинавские страны.

Напомним, что ранее на острую необходимость остановить НАТО указал Владимир Путин. В беседе с представителями прессы президент объяснил свою довольно жесткую позицию в отношении Запада, озвученную на ежегодной пресс-конференции. Лидер отметил, что Россию просто довели до такого состояния, когда отступать уже некуда, поэтому мы должны препятствовать агрессивным действиям Запада.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ДЗЕНЕ" – ТОЛЬКО ВАЖНЫЕ НОВОСТИ

Фото: MFA Russia / via Globallookpress.com / www.globallookpress.com
Автор: 14 января 2022, 12:37 Источник: Ютуб, RT ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Военный эксперт оценил ход перевооружения армии и флота России

комментарии

Ответить:

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

Женатого Агутина заметили с роскошной брюнеткой: Ребенок на руках

Супруга не пришла
Шоу-бизнес

Разведенная Асмус показала округлившийся живот: Второй ребенок

Публика ахнула
Шоу-бизнес

"Он горел": Друг покойного Зеленского выдал сенсационные факты

Вскрылись подробности об усопшем
Шоу-бизнес

В доме престарелых рассказали об оставленном родными Куравлеве: Лежал без движения

Актера якобы бросили

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 10 по 16 января 2022 года
Гороскоп на неделю с 3 по 9 января 2022 года
Гороскоп на январь 2022 года
Гороскоп на неделю с 27 декабря по 2 января

Здоровье

Главврач больницы в Коммунарке назвал способы защиты от омикрон-штамма коронавируса
В России за сутки выявили более 20 тысяч случаев заражения коронавирусом
Как бороться с новыми вариантами коронавируса – ответ вирусолога
Путин об эпидобстановке: Мы находимся в очень сложной ситуации сегодня

Спорт

Положительный тест: чем закончилось романтическое путешествие Мамаева с новой любовницей
Голый и влажный: Уткин не сдержался при виде мужика в стрингах
Появились первые фото изувеченной Волосожар на костылях: Швы наложили
Скончался двукратный олимпийский чемпион по биатлону Анатолий Алябьев

Регионы

Жительница Кузбасса пойдет под суд за убийство сожителя
В Подольске поймали укравшего сто тысяч рублей преступника
Житель Таганрога погиб при падении лифта
В Домодедове клиентка напала с ножом на косметолога
© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+