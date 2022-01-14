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Политика
Лавров ответил на вопрос о присоединении Казахстана к Союзному государству

Лавров ответил на вопрос о присоединении Казахстана к Союзному государству

Министр иностранных дел России Сергей Лавров обратил внимание на привычку западных политиков зазывать другие государства в НАТО.
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В 2021 году появились подвижки в построении Союзного государства. В ноябре президент России Владимир Путин и белорусский лидер Александр Лукашенко подписали программу интеграции двух стран. Политики утвердили 28 дорожных карт. Примечательно, что дело сдвинулось с мертвой точки после акций протеста и неудачного госпереворота в Белоруссии.

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Некоторые предполагают, что Казахстан тоже станет еще ближе к России после массовых беспорядков, которые, предположительно, были организованы внешними силами. Имеет ли Нур-Султан шанс присоединиться к проекту "Союзное государство", ответил глава МИД РФ Сергей Лавров во время пресс-конференции 14 января.

Российский дипломат дал понять: если Казахстан обратится с такой просьбой, то Москва обязательно ее рассмотрит. Лавров отметил, что у России, в отличие от Запада, нет привычки зазывать к себе других. "Это не наш метод", – цитирует министра иностранных дел "Царьград".

Ранее Александр Лукашенко заявил: Союзное государство будет более продвинутым и стабильным, в отличие от Евросоюза. По словам президента Белоруссии, Минск и Москва постараются учесть ошибки европейских коллег и не повторять их при объединении.

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Фото: MFA Russia / via Globallookpress.com / www.globallookpress.com
Автор: 14 января 2022, 17:08 Источник: Царьград ✓ Надежный источник

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