Еще до начала специальной военной операции России на Украине некоторые западные политики торпедировали усилия нашей страны по обеспечению европейских партнеров надежным каналом поставки голубого топлива. Полностью готовый к эксплуатации газопровод "Северный поток-2" так и не был полноценно запущен. После усиления регионального конфликта и дальнейшего введения санкций Евросоюз столкнулся с энергетическим кризисом.
Однако, как заявил глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров, отечественная ГТС до сих пор закрыта по политическим мотивам. Меж тем, по его словам, именно СП-2 сегодня может удовлетворить энергетические потребности европейских стран.
Об этом глава МИД РФ рассказал во вторник, 26 июля, во время визита Уганду. В ходе общения с журналистами дипломат подчеркнул, что российский газопровод "Северный поток-2" способен компенсировать для Европы нужные объемы голубого топлива.
Министр иностранных дел обратил внимание, что наша страна при строительстве ГТС соблюдала все нормативно-правовые акты, предложенные ЕС. Меж тем, Еврокомиссия затормозила процесс завершения газового проекта, приняв соответствующие директивы "задним числом", уверен политик. Об этом сообщает RT.
Кроме того, он отметил, что СП-2 имеет важное значение для энергетической безопасности Европы. Сергей Лавров напомнил, что газопровод "Северный поток-1" тоже сталкивался с трудностями, которые чинили западные политики.