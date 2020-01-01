Александр Александрович Крушельницкий (род. 20 мая 1992, Санкт-Петербург, Россия) — российский керлингист, участник XXIII зимних Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане (Республика Корея) среди смешанных пар (вместе с Анастасией Брызгаловой).
13 февраля 2018 года Крушельницкий и Брызгалова завоевали 3-е место в соревнованиях среди смешанных пар на ОИ—2018, но, вследствие признания Крушельницкого 22 февраля 2018 года Спортивным арбитражным судом (CAS) виновным в нарушении антидопинговых правил и его дисквалификации, были вынуждены вернуть свои бронзовые медали (первые в истории Олимпийских игр медали, полученные керлингистами из России) в Международный олимпийский комитет (МОК).
Скип смешанной сборной России на чемпионате мира по кёрлингу среди смешанных команд 2016 года.
Мастер спорта международного класса (2017).
Выступает за спортивный клуб «Адамант» (Санкт-Петербург).
Студент заочного отделения Национального государственного университета физической культуры, cпорта и здоровья имени П. Ф. Лесгафта в Санкт-Петербурге.
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