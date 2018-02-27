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Александр Александрович Крушельницкий

российский керлингист
Александр Александрович Крушельницкий
  • Дата рождения: 20 мая 1992
  • Место рождения: Санкт-Петербург
  • Знак зодиака: Телец
  • Рост: 180
  • Вес: 87
  • Жена/Муж: Анастасия Брызгалова
  • Дети: нет

Александр Александрович Крушельницкий (род. 20 мая 1992, Санкт-Петербург, Россия) — российский керлингист, участник XXIII зимних Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане (Республика Корея) среди смешанных пар (вместе с Анастасией Брызгаловой).

13 февраля 2018 года Крушельницкий и Брызгалова завоевали 3-е место в соревнованиях среди смешанных пар на ОИ—2018, но, вследствие признания Крушельницкого 22 февраля 2018 года Спортивным арбитражным судом (CAS) виновным в нарушении антидопинговых правил и его дисквалификации, были вынуждены вернуть свои бронзовые медали (первые в истории Олимпийских игр медали, полученные керлингистами из России) в Международный олимпийский комитет (МОК).

Скип смешанной сборной России на чемпионате мира по кёрлингу среди смешанных команд 2016 года.

Мастер спорта международного класса (2017).

Выступает за спортивный клуб «Адамант» (Санкт-Петербург).

Студент заочного отделения Национального государственного университета физической культуры, cпорта и здоровья имени П. Ф. Лесгафта в Санкт-Петербурге.

Виновен: Крушельницкий принял важное решение по допинг-скандалу

Виновен: Крушельницкий принял важное решение по допинг-скандалу
Керлингист Александр Крушельницкий, завоевавший вместе с женой Анастасией Брызгаловой бронзу на Олимпиаде-2018, готов признаться в употреблении мельдония. Теперь спортсмена ждет двухлетняя дисквалификация. О непростом решении россиянина сообщил президент Федерации керлинга России (ФКР) Дмитрий Свищев.

"Невиновен!" – кто подставил Крушельницкого

"Невиновен!" – кто подставил Крушельницкого
Следователи российской прокуратуры выяснили, кто добавил мельдоний в допинг-пробу керлингиста Александра Крушельницкого. Имена в интересах дела не сообщаются, но ясно, что сам спортсмен невиновен. Крушельницкий невиновен в намеренном употреблении допинга.

Сенсационное заявление о допинге Крушельницкого

Сенсационное заявление о допинге Крушельницкого
Российского керлингиста Александра Крушельницкого дважды проверили на полиграфе. Проверка подтвердила данные прежде спортсменом показания. Эксперты предполагают, что мельдоний, который очень долго выводится из организма, могло "вытянуть" на свет принятый атлетом другой препарат. Федерация керлинга России не оставляет своих усилий по оправданию Александра Крушельницкого, лишенного медали Олимпиады-2018 из-за допингового скандала.

Пойманный на допинге Крушельницкий взбесил ценами на личные тренировки

Пойманный на допинге Крушельницкий взбесил ценами на личные тренировки
Российский керлингист Александр Крушельницкий дает мастер-классы в Санкт-Петербурге. Сдавший положительную допинг-пробу на мельдоний на Играх-2018 спортсмен берет за свои услуги немалые деньги. Цена одного часа занятий от замешанного в допинг-скандале Крушельницкого – десять тысяч рублей.

"Мама в пельмешку уронила": жена Крушельницкого удивила версией допинг-скандала

"Мама в пельмешку уронила": жена Крушельницкого удивила версией допинг-скандала
Анастасия Брызгалова рассказала о самых нелепых версиях попадания мельдония в организм Александра Крушельницкого. В скандал втянули даже мать керлингиста. "Да столько нелепого наслушались! Еще была версия, будто мама мельдоний в пельмешку уронила.

Брызгалова осекла Крушельницкого после вопроса о бывшей

Брызгалова осекла Крушельницкого после вопроса о бывшей
В Петербурге прошла пресс-конференция российских керлингистов Александра Крушельницкого и Анастасии Брызгаловой, завоевавших бронзу в дабл-миксте на Играх-2018. Во время общения спортсменов с журналистами возникла неловкая ситуация. Один из репортеров задал Крушельницкому вопрос: кем является его экс-возлюбленная.

"Это было давно": Крушельницкий оценил любовную версию допинг-скандала

"Это было давно": Крушельницкий оценил любовную версию допинг-скандала
Александр Крушельницкий уверен, что бывшая девушка непричастна к разразившемуся скандалу с допингом. Керлингист убежден: его невиновность будет доказана, и он в паре с Анастасией Брызгаловой примет участие в следующей Олимпиаде. Растиражированная прессой информация не соответствует действительности: бывшая девушка не может быть причастна к тому, что в допинг-пробах Крушельницкого обнаружили мельдоний.

В допинг-скандале с Крушельницким всплыла обманутая возлюбленная

В допинг-скандале с Крушельницким всплыла обманутая возлюбленная
В Сети активно обсуждают необычную версию попадания запрещенного препарата в организм российского керлингиста Александра Крушельницкого. Дескать, к скандалу привели не международные интриги и происки врагов России, а обманутая возлюбленная спортсмена. Журналист Владимир Снегирев со ссылкой на близкого к Олимпийскому комитету России эксперта изложил на своей странице в Facebook шокирующую версию о том, кто мог подсыпать Александру Крушельницкому мельдоний.

"Элемент брака": комментатор "Матч ТВ" оценила подставу Крушельницкого

"Элемент брака": комментатор "Матч ТВ" оценила подставу Крушельницкого
Штатной ситуацией и "элементом брака" назвала ситуацию с российским керлингистом Александром Крушельницким спортивный комментатор Иоланда Чен. Она отмечает, что положительная проба на мельдоний удивила даже чиновников Международного олимпийского комитета. Ситуация с Крушельницким едва ли кардинально повлияет на отношения России с МОК.

Это не Россия: в деле Крушельницкого совершен прорыв

Это не Россия: в деле Крушельницкого совершен прорыв
Дело российского спортсмена Александра Крушельницкого, в допинг-пробах которого на Олимпиаде-2018 обнаружили мельдоний, 27 февраля рассмотрят в Федерации керлинга России (ФКР). По словам члена комитета Госдумы по физической культуре, спорту и туризму, президента ФКР Дмитрия Свищева, уже идет работа со Следственным комитетом. Дмитрий Свищев отметил, что Международный олимпийский комитет (МОК) пошел навстречу российской стороне и предоставил видеоматериалы из гостиниц, где находился Александр Крушельницкий.

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